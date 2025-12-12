menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

México alcançará feito único na Copa do Mundo de 2026

País terá 13 dos 104 jogos do Mundial, divididos em três cidades

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/12/2025
18:06
No México, estádio de Guadalajara será palco de quatro jogos da fase de grupos da Copa do Mundo
imagem cameraNo México, estádio de Guadalajara será palco de quatro jogos da fase de grupos da Copa do Mundo (Divulgação/Fifa)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Escolhido para ser um dos três países-sede da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Canadá e Estados Unidos, o México atingirá um feito histórico quando a bola rolar no Estádio Azteca, em 11 de junho, para a partida inaugural da competição: será o primeiro país do mundo a sediar três Mundiais.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

O país da América do Norte organizou a Copa do Mundo de 1970, vencida pelo Brasil; e também organizou o Mundial de 1986, conquistado pela Argentina. Ao lado de Itália (1934 e 1990), França (1938 e 1998), Alemanha (1974 e 2006) e Brasil (1950 e 2014), o México é até hoje um dos cinco países a receber mais de uma Copa.

E assumirá o posto sozinho quando a seleção mexicana enfrentar a África do Sul no primeiro jogo. Ao todo, o México receberá 13 partidas da Copa do Mundo de 2026. Além da abertura, a Cidade do México receberá mais dois jogos da fase de grupos, um do primeiro mata-mata e um jogo das oitavas; Guadalajara, por sua vez, terá quatro partidas da primeira fase; e a cidade de Monterrey sediará três confrontos da fase de grupos e um do mata-mata.

continua após a publicidade
Estádio Azteca - México
Estádio Azteca, na Cidade do México, vai sediar o jogo de abertura da Copa do Mundo (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

Relembre outras histórias da Copa do Mundo

▶️ Em 2014, Van Persie deu um peixinho que entrou para a história
▶️ Todos os gols de Klose, o maior artilheiro da história das Copas
▶️ Em 1998, Zidane levou a França ao 1º título
▶️ Holanda espantou o Mundo na Copa de 1974
▶️ Em 1930, no Uruguai, nascia um Monumento ao Futebol
▶️ Na Copa de1966, frustração e fim de uma era
▶️ Relembre briga na Seleção Brasileira no Mundial de 74
▶️ A curiosa lenda do clorofórmio no Mundial de 1930
▶️ Contagem regressiva para a Copa 2026 tem Cristiano Ronaldo
▶️ Contagem regressiva relembra herói improvável em 2014
▶️ Argentina é a bola da vez na contagem regressiva

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias