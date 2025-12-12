México alcançará feito único na Copa do Mundo de 2026

Escolhido para ser um dos três países-sede da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Canadá e Estados Unidos, o México atingirá um feito histórico quando a bola rolar no Estádio Azteca, em 11 de junho, para a partida inaugural da competição: será o primeiro país do mundo a sediar três Mundiais.

continua após a publicidade

➡️Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

O país da América do Norte organizou a Copa do Mundo de 1970, vencida pelo Brasil; e também organizou o Mundial de 1986, conquistado pela Argentina. Ao lado de Itália (1934 e 1990), França (1938 e 1998), Alemanha (1974 e 2006) e Brasil (1950 e 2014), o México é até hoje um dos cinco países a receber mais de uma Copa.

E assumirá o posto sozinho quando a seleção mexicana enfrentar a África do Sul no primeiro jogo. Ao todo, o México receberá 13 partidas da Copa do Mundo de 2026. Além da abertura, a Cidade do México receberá mais dois jogos da fase de grupos, um do primeiro mata-mata e um jogo das oitavas; Guadalajara, por sua vez, terá quatro partidas da primeira fase; e a cidade de Monterrey sediará três confrontos da fase de grupos e um do mata-mata.

continua após a publicidade

Estádio Azteca, na Cidade do México, vai sediar o jogo de abertura da Copa do Mundo (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

Relembre outras histórias da Copa do Mundo

▶️ Em 2014, Van Persie deu um peixinho que entrou para a história

▶️ Todos os gols de Klose, o maior artilheiro da história das Copas

▶️ Em 1998, Zidane levou a França ao 1º título

▶️ Holanda espantou o Mundo na Copa de 1974

▶️ Em 1930, no Uruguai, nascia um Monumento ao Futebol

▶️ Na Copa de1966, frustração e fim de uma era

▶️ Relembre briga na Seleção Brasileira no Mundial de 74

▶️ A curiosa lenda do clorofórmio no Mundial de 1930

▶️ Contagem regressiva para a Copa 2026 tem Cristiano Ronaldo

▶️ Contagem regressiva relembra herói improvável em 2014

▶️ Argentina é a bola da vez na contagem regressiva