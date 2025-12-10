menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Anderson Daronco vira assunto em Cruzeiro x Corinthians: 'O maior'

Equipes se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/12/2025
22:32
Anderson Daronco em Cruzeiro x Corinthians (Foto: Luan Martins/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraAnderson Daronco em Cruzeiro x Corinthians (Foto: Luan Martins/Photo Premium/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O árbitro Anderson Daronco foi alvo de críticas durante a partida entre Corinthians e Cruzeiro, desta quarta-feira, no Mineirão. As duas equipes se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil e o primeiro tempo do confronto foi marcado por muitas paralisações da arbitragem.

continua após a publicidade

➡️ Gol de Memphis em Cruzeiro x Corinthians enlouquece web: 'Estrela'

Faltas, catimba e embate de jogadores em campo colaboraram para o cenário. A combinação fez com que Cruzeiro e Corinthians tivessem pouco tempo com bola rolando durante os primeiros 45 minutos.

Nas redes sociais, torcedores que acompanham a partida se revoltaram com o cenário. Para a grande maioria, o principal responsável pelo caso é o árbitro Anderson Daronco. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias