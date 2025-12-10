Anderson Daronco vira assunto em Cruzeiro x Corinthians: 'O maior'

O árbitro Anderson Daronco foi alvo de críticas durante a partida entre Corinthians e Cruzeiro, desta quarta-feira, no Mineirão. As duas equipes se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil e o primeiro tempo do confronto foi marcado por muitas paralisações da arbitragem.

Faltas, catimba e embate de jogadores em campo colaboraram para o cenário. A combinação fez com que Cruzeiro e Corinthians tivessem pouco tempo com bola rolando durante os primeiros 45 minutos.

Nas redes sociais, torcedores que acompanham a partida se revoltaram com o cenário. Para a grande maioria, o principal responsável pelo caso é o árbitro Anderson Daronco. Veja a repercussão abaixo:

