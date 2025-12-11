Jairzinho se destacou em 1970, marcando em todos os jogos da campanha do tri, um feito único na história.

Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro brasileiro, com 15 gols em três Copas consecutivas.

A história da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo é marcada pelos artilheiros que definiram suas eras.

A trajetória da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo também pode ser contada pelos pés de seus artilheiros. Desde os primeiros heróis, como Preguinho e Leônidas da Silva, até os nomes que marcaram eras mais recentes, como Romário, Ronaldo e Neymar, cada edição traz um retrato preciso do momento da equipe e da força ofensiva de cada geração. O Lance! apresenta os artilheiros brasileiros por edição da Copa do Mundo.

O Brasil sempre foi reconhecido mundialmente por sua capacidade de revelar atacantes decisivos e jogadores de talento único. Em várias edições, essa vocação se traduziu em performances individuais extraordinárias que refletiram diretamente no desempenho coletivo da Seleção.

Ao longo da história, alguns desses artilheiros marcaram não apenas gols, mas páginas inteiras da memória futebolística mundial. Leônidas revolucionou nos anos 1930, Ademir escreveu seu nome no Maracanã em 1950, Jairzinho fez história em 1970, e Ronaldo Fenômeno redefiniu o conceito de goleador no século XXI.

Mesmo em edições com campanhas discretas ou decepcionantes, houve jogadores que assumiram o protagonismo e se destacaram individualmente, mostrando como a Seleção sempre encontrou talentos ofensivos capazes de decidir partidas. A seguir, a lista completa dos artilheiros brasileiros em cada uma das Copas do Mundo.

Artilheiros brasileiros por edição da Copa do Mundo

(Com asterisco, os artilheiros no ano em que o Brasil foi campeão)

1930 (Uruguai) – Preguinho (3 gols) 1934 (Itália) – Leônidas da Silva (1 gol) 1938 (França) – Leônidas da Silva (7 gols) chuteira de ouro 1950 (Brasil) – Ademir de Menezes (9 gols) chuteira de ouro 1954 (Suíça) – Didi, Julinho Botelho e Pinga (2 gols cada) 1958 (Suécia) – Pelé (6 gols)* 1962 (Chile) – Garrincha e Vavá (4 gols cada) artilheiros do Mundial* 1966 (Inglaterra) – Pelé, Garrincha, Tostão e Rildo (1 gol cada) 1970 (México) – Jairzinho (7 gols)* 1974 (Alemanha) – Rivelino (3 gols) 1978 (Argentina) – Roberto Dinamite e Dirceu (3 gols cada) 1982 (Espanha) – Zico (4 gols) 1986 (México) – Careca (5 gols) 1990 (Itália) – Careca e Müller (2 gols cada) 1994 (EUA) – Romário (5 gols)* 1998 (França) – Ronaldo (4 gols) 2002 (Coreia/Japão) – Ronaldo (8 gols) chuteira de ouro* 2006 (Alemanha) – Ronaldo (3 gols) 2010 (África do Sul) – Luís Fabiano (3 gols) 2014 (Brasil) – Neymar (4 gols) 2018 (Rússia) – Neymar e Philippe Coutinho (2 gols cada) 2022 (Catar) – Richarlison (3 gols)

Goleadores brasileiros de cada edição da Copa do Mundo

O Brasil terminou uma Copa do Mundo com o artilheiro geral do torneio em quatro edições — cinco, se considerada a artilharia compartilhada de 1962.

Em 1938, Leônidas brilhou com 7 gols e entrou para a história como um dos mais completos atacantes do futebol mundial. Em 1950, Ademir registrou 9 gols e estabeleceu o maior número já marcado por um brasileiro em uma única edição. Em 1962, Garrincha e Vavá dividiram o topo com outros nomes, enquanto Ronaldo Fenômeno, em 2002, retomou a tradição ao marcar 8 gols e liderar o Brasil ao pentacampeonato.

Jairzinho: o artilheiro mais constante

Entre todos, Jairzinho é dono de um recorde tão impressionante quanto singular. Em 1970, o ponta-direita marcou em todas as partidas da campanha do tri, somando 7 gols. Nenhum outro jogador na história conseguiu balançar as redes em todos os jogos de uma Copa do Mundo, mesmo em edições com mais partidas. Ele só não terminou como artilheiro do torneio porque Gerd Müller, da Alemanha, fez 10 gols.

O desempenho brasileiro mais discreto

A Copa de 1966 marcou o pior desempenho ofensivo brasileiro em termos de artilharia. Eliminada ainda na fase de grupos após duas derrotas, a Seleção não teve nenhum jogador com mais de um gol. Foi um dos pontos mais baixos da história da equipe, abafado apenas pelo tricampeonato quatro anos depois.

Ronaldo: o maior artilheiro brasileiro da história das Copas

Ronaldo Fenômeno é o único jogador brasileiro a liderar a artilharia da Seleção em três Copas consecutivas (1998, 2002 e 2006). Autor de 15 gols na competição, ele é o maior goleador da história da Seleção em Mundiais e o segundo maior de todos os tempos, atrás apenas de Miroslav Klose.