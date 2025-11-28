Faltam 195 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. E, seguindo nossa série especial de contagem regressiva do Lance!, resgatamos mais uma história que habita aquele território delicioso entre a memória, o folclore e a quase ficção. Hoje, voltamos a 1930 para revisitar um dos "causos" mais curiosos da história das Copas — uma história que envolve um jogador, um médico estabanado e… clorofórmio.

Para entendê-la, é preciso recuar ainda mais no tempo. O clorofórmio, substância que tanta gente associa a filmes e mistério, foi sintetizado pela primeira vez em 1831 por diferentes químicos, entre eles o americano Samuel Guthrie. Suas propriedades anestésicas só seriam reconhecidas em 1847, graças ao médico escocês Sir James Young Simpson, que ajudou a popularizar seu uso na medicina. Ou seja: quando a primeira Copa foi disputada, em 1930, o clorofórmio já tinha quase um século de existência — e, embora perigoso, circulava com frequência em kits improvisados de primeiros socorros.

É nesse cenário que nasce a lenda. Durante a goleada da Argentina por 6 a 1 sobre os Estados Unidos, supostamente um jogador norte-americano — por vezes identificado como o zagueiro Raphael Tracey — teria levado uma pancada. O "médico" da equipe, que na época muitas vezes não tinha formação completa, correu para atendê-lo com um frasco de clorofórmio na mão. Aí começa a parte saborosa da história: ao tentar aplicar o anestésico, o próprio médico teria inalado um pouco da substância e… desmaiado no gramado. O jogador, ao ver a cena, teria caído na risada, esquecendo momentaneamente da dor.

É uma história irresistível, repetida ao longo das décadas como um bom "causo de futebol". Mas não há registros oficiais da Fifa ou da imprensa da época confirmando que isso realmente aconteceu. O que se sabe, de fato, é que o médico da seleção dos Estados Unidos realmente se atrapalhou durante o jogo — mas o episódio do clorofórmio permanece no campo das fábulas futebolísticas.

Assim, entre verdades, exageros e pitadas de imaginação, a lenda segue viva quase um século depois. E enquanto nos aproximamos da Copa de 2026, seguimos desenterrando essas histórias que fazem do Mundial um universo tão amplo quanto divertido. Nos próximos dias, novas curiosidades nos esperam — afinal, cada dia nos aproxima não só do Mundial, mas de mais um capítulo da memória do futebol.

