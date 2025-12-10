Cristiano Ronaldo é o único jogador a marcar em cinco edições da Copa do Mundo, consolidando o recorde em 2022.

A história das Copas do Mundo está repleta de recordes ligados a longevidade, consistência e capacidade de decisão sob pressão. Entre eles, poucos são tão impressionantes quanto marcar gols em diferentes edições do torneio. Ao contrário da artilharia geral, que pode ser concentrada em uma ou duas campanhas, marcar em várias Copas exige desempenho contínuo ao longo de muitos anos. É uma combinação de talento, preparo físico e permanência na elite internacional. O Lance! apresenta os jogadores que marcaram em mais edições de Copa do Mundo.

O feito é tão raro que, por décadas, nenhum jogador havia ultrapassado a marca de quatro edições distintas com gols. Mesmo craques lendários como Pelé, Maradona e Ronaldo Fenômeno não chegaram perto de participar de cinco Copas diferentes como protagonistas de gols. A exigência física da competição e a dificuldade em manter-se em seleções competitivas tornam esse recorde um grupo praticamente inacessível.

Foi apenas em 2022, no Catar, que a história mudou de forma definitiva. Cristiano Ronaldo marcou contra Gana na estreia e se isolou como o único atleta a balançar as redes em cinco Copas consecutivas. Um recorde que sintetiza sua longevidade, profissionalismo e capacidade de decisão ao longo de quase duas décadas.

Antes dele, apenas quatro jogadores haviam conseguido marcar em quatro edições, sendo três deles nos anos 1950 e 1960. Com a evolução tática do futebol e o aumento do equilíbrio entre seleções, feitos desse tipo se tornaram cada vez mais raros. Ainda assim, Messi se aproximou, marcando em quatro edições antes de chegar à Copa de 2022 — quando viveu sua melhor participação, com sete gols e o título mundial.

A seguir, veja quem são os jogadores que marcaram em mais edições e por que esse recorde é tão difícil de ser igualado.

Jogadores que marcaram em mais edições de Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo: o único a marcar em cinco Copas do Mundo

Cristiano Ronaldo tornou-se o único jogador da história a marcar gols em cinco edições diferentes da Copa do Mundo. O recorde foi consolidado em 2022, quando marcou contra Gana na fase de grupos. Antes disso, já havia balançado as redes em 2006, 2010, 2014 e 2018. São oito gols distribuídos ao longo de 16 anos de Mundiais, sempre como referência ofensiva de Portugal.

O feito é extremamente difícil não apenas pelo número de edições, mas pela longevidade necessária para permanecer competitivo por tanto tempo. Desde 1950, nenhum jogador havia conseguido ultrapassar a barreira das quatro Copas com gols.

Jogadores que marcaram em quatro edições da Copa do Mundo

Antes da marca histórica de Cristiano Ronaldo, apenas quatro jogadores haviam conseguido marcar em quatro Copas diferentes. É um grupo seleto que reúne nomes lendários e que, por décadas, representou a forma máxima de consistência em Mundiais. Pelé marcou em 1958, 1962, 1966 e 1970, acumulando 12 gols e conquistando três títulos. Uwe Seeler também marcou em quatro edições, sempre com destaque pela Alemanha nas décadas de 1950 e 1960.

Klose, maior artilheiro da história das Copas, também integra esse grupo ao marcar em 2002, 2006, 2010 e 2014, encerrando a carreira com 16 gols. Messi, que participou de cinco Copas, marcou em quatro edições diferentes, não balançando as redes em 2010. Antes da edição de 2022, portanto, ele também fazia parte do seleto grupo de quatro edições com gols.

Messi: consistência e liderança ao longo de cinco Copas

Lionel Messi participou de cinco Copas, mas não marcou em 2010. Ainda assim, registra gols em 2006, 2014, 2018 e 2022. Na última edição, teve seu desempenho mais dominante: sete gols, vice-artilharia e participação direta em 10 gols da Argentina, coroando a campanha com o título mundial.

Messi se tornou o jogador com mais participações diretas em gols na história das Copas (13 gols e 8 assistências). Seu recorde mostra que consistência, mesmo sem marcar em todas as edições, também coloca um atleta no topo dos maiores da história do torneio.

Volume total x consistência: dois recordes diferentes

Marcar em muitas edições não é o mesmo que acumular o maior número de gols na história das Copas. Klose é o maior artilheiro absoluto, com 16 gols em quatro edições. Ronaldo Fenômeno aparece com 15 em três edições, enquanto Just Fontaine detém o recorde de mais gols em uma única Copa, com 13 em 1958. Cristiano Ronaldo, por sua vez, lidera a lista de consistência — marcar em mais edições — apesar de não figurar no topo da artilharia histórica. São recordes distintos, que medem aspectos diferentes da trajetória de um jogador no Mundial.

Por que o recorde de Cristiano Ronaldo dificilmente será igualado

Marcar em cinco edições exige mais do que talento. Exige longevidade, adaptação tática, ausência de lesões graves e presença frequente em seleções competitivas. No futebol moderno, poucos jogadores conseguem se manter por mais de 12 ou 16 anos no mais alto nível internacional.

Além disso, as seleções costumam renovar seus elencos com muita frequência, especialmente no setor ofensivo. Somente atletas com impacto imediato e duradouro conseguem permanecer titulares durante tantos ciclos. Por isso, especialistas consideram o recorde de Cristiano Ronaldo um dos mais difíceis de serem igualados nas próximas décadas.