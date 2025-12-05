A primeira Copa do Mundo foi disputada em 1930, no Uruguai, e teve o anfitrião como campeão. Mas, mais do que coroar uma seleção que já fazia história, aquele Mundial também deu ao futebol um templo que até hoje é um dos mais importantes do planeta: o Estádio Centenário, de Montevidéu.

continua após a publicidade

➡️Com Vini no top 10, jornal elege os 100 melhores jogadores da Copa de 2026

Faltando 187 dias para começar a Copa do Mundo de 2026, o Lance! conta a história do maior estádio do Uruguai, que foi erguido em seis meses justamente para sediar o Mundial de 1930.

Campeã do torneio de futebol das Olimpíadas de 1924 e de 1928, a seleção uruguaia logo foi batizada de "Celeste Olímpica". Àquela época, era uma potência quase imbatível na modalidade, e essa foi uma das razões que levou o país a ser escolhido para sediar a primeira Copa do Mundo, em 1930.

continua após a publicidade

Para organizar o torneio, um ano antes o país decidiu que construiria um estádio na região central de Montevidéu. A ideia era que o local recebesse todos os 18 jogos da competição. Assim, em 21 de julho de 1929 foi colocada a pedra fundamental do futuro Estádio Centenário.

As obras, porém, efetivamente começaram apenas em fevereiro de 1930. E, quando começou a Copa do Mundo, em julho, alguns setores ainda estavam com o cimento fresco. Assim, oito partidas precisaram ser transferidas para o Estádio Gran Parque Central, do Nacional, e para o então Estádio Pocitos, do Peñarol.

continua após a publicidade

A inauguração do Centenário aconteceu em 18 de julho de 1930, quando o Uruguai bateu o Peru por 1 a 0. E foi no mesmo estádio que a Celeste conquistou aquele Mundial, ao derrotar a Argentina na decisão por 4 a 2.

18/7 também marca homenagem da Fifa ao Estádio Centenário

Em 18 de julho de 1983, exatamente 53 anos após ser inaugurado, o Estádio Centenário foi elevado a Monumento Histórico do Futebol Mundial pela Fifa. Até hoje, é a única construção do mundo a receber essa distinção.

O recorde de público registrado no Centenário é de 71.872 pagantes. A marca foi alcançada no empate por 0 a 0 entre Peñarol e Real Madrid, pelo jogo de ida da Copa Intercontinental de 1960 — a equipe espanhola venceria o jogo da volta por 5 a 1, no Santiago Bernabéu. Atualmente, a capacidade do estádio uruguaio é de 60.235.

Estádio Centenário recebeu dez dos 18 jogos do Mundial de 1930 (Foto: Reprodução/Cafo)

Relembre outras histórias da Copa do Mundo

▶️ Na Copa de1966, frustração e fim de uma era

▶️ Relembre briga na Seleção Brasileira no Mundial de 74

▶️ A curiosa lenda do clorofórmio no Mundial de 1930

▶️ Contagem regressiva para a Copa 2026 tem Cristiano Ronaldo

▶️ Contagem regressiva relembra herói improvável em 2014

▶️ Argentina é a bola da vez na contagem regressiva

▶️ Contagem regressiva tem Maracanazo como destaque

▶️ Lance! traz curiosidades em contagem regressiva