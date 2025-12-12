Sormani cobra Ancelotti e pede jogador do Vasco na Copa do Mundo: 'Obrigação'
Jornalista mandou um recado ao técnico da Seleção Brasileira
Após a vitória de virada do Vasco contra o Fluminense, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, o jornalista Fábio Sormani mandou um recado ao técnico Carlo Ancelotti e cobrou a convocação da jovem promessa Rayan na próxima Copa do Mundo, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá.
Além de marcar o gol de empate no clássico carioca, o atacante foi responsável pela construção da jogada que originou o segundo gol Cruz-Maltino, marcado por Pablo Vegetti. A atuação rendeu muitos elogios por parte do jornalista.
Através de suas redes sociais, Sormani reforçou que Rayan é uma joia rara do futebol brasileiro e com certeza fará parte do futuro da Seleção Brasileira. Na visão dele, Ancelotti precisa convocar o jovem atacante para a próxima Copa do Mundo, para começar a criar casca e maturidade. Confira abaixo.
- Vocês viram o que o Rayan fez no Maracanã? Ele praticamente deu a vitória de virada do Vasco contra o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. Ele faz o primeiro gol e já nos acréscimos, ele sofre uma falta e ao invés de ficar rolando no chão, como o jogador brasileiro gosta de fazer, ele bate rápido a falta e o cruzamento vem para o Vegetti virar o jogo. Eu já falei e volto a dizer, vai ser uma baita sacanagem se o Ancelotti não levar esse menino para a Copa do Mundo - disse, antes de completar.
- "Ah, Sormani, mas ele não tem experiência nenhuma". Dane-se, ele tem que estar na Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo, para ganhar casca e maturidade. Ele já é uma joia rara no futebol brasileiro e vai ser com certeza o futuro da nossa seleção. É um cara diferenciado, joga em todas as posições do ataque, é grande, é forte, canhoto, bate bem na bola. O Carlo Ancelotti tem obrigação de convocar esse menino - comentou o jornalista.
Jogadores do Vasco estão no radar de Ancelotti para a Copa do Mundo?
Ancelotti ainda não definiu a lista dos 23 convocados para a próxima Copa do Mundo. De olho nisso, o treinador declarou que permanecerá observando jogadores até março, quando acontecem os próximos amistosos, contra França e Croácia.
O lateral Paulo Henrique é um dos nomes que pode estar no radar do treinador para a próxima Copa do Mundo. Convocado pelo italiano nas duas últimas Data Fifa, o defensor chegou a marcar seu primeiro gol com a camisa da Seleção Brasileira, no amistoso contra o Japão, no último dia 14 de outubro. No entanto, nos dois amistosos seguintes, contra Senegal e Tunísia, o jogador nem sequer saiu do banco de reservas.
Já o jovem Rayan, convocado para todas as categorias de base da Seleção Brasileira, vive seu melhor momento entre os profissionais e mantém acesa a esperança de uma futura convocação para a equipe comandada por Carlo Ancelotti.
Recentemente, o treinador italiano comentou sobre o momento de Philippe Coutinho. Peça fundamental na equipe de Fernando Diniz, o camisa 10 também sonha em disputar outra Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.
