Copa do Mundo

Faltam 198 dias para a Copa: Argentina é a bola da vez na contagem regressiva

Cada dia uma nova história relacionada ao Mundial

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/11/2025
06:47
198 dias para a Copa (Foto: Arte)
imagem cameraSergio Romero foi destaque da Argentina em 2014 (Foto: Arte)
Era 9 de julho de 1816 quando, na cidade de San Miguel de Tucumán, o Congresso de Tucumán assinou a declaração de independência das Províncias Unidas do Rio da Prata — então o nome oficial da Argentina — da monarquia espanhola. Desde então, o 9 de julho é considerado a data mais importante para os argentinos. E, numa nação apaixonada por futebol, o dia ganhou significado ainda mais festivo 198 anos depois, em 2014, quando a seleção do país superou a Holanda nos pênaltis e voltou a uma final de Copa do Mundo.

A 198 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, o Lance! prossegue a contagem regressiva para o maior Mundial de todos os tempos recordando um fato histórico que tem relação com o número.

Era 9 de julho de 2014, na então Arena de Itaquera, em São Paulo, quando Holanda e Argentina duelaram para saber quem faria a final da Copa do Mundo daquele ano diante da Alemanha, no Maracanã.

Foi uma partida tensa, como costumam ser as semifinais de Mundial, mas sem muita inspiração. E isso que a Holanda tinha Robben e a Argentina tinha Messi. Nenhum deles, contudo, conseguiu fazer suas seleções balançarem a rede adversária. No fim, placar em branco no tempo normal e na prorrogação, e decisão da vaga na final da Copa do Mundo do Brasil nos pênaltis.

Chiquito Romero e a festa da independência Argentina

Na decisão por pênaltis, quem brilhou foi Sergio Romero, goleiro de 1,92 metro e que é chamado carinhosamente de Chiquito. Romero era considerado baixo para a profissão, mas a envergadura sempre foi apontada como diferencial do goleiro.

E foi graças a ela que Romero defendeu duas cobranças de pênaltis naquela tarde de quarta-feira, em Itaquera. Primeiro, parou Vlaar; depois, Sneijder. Os argentinos, por sua vez, acertaram todas as cobranças e se classificaram a uma final de Copa do Mundo 24 anos após a última decisão. Quis o destino que fosse contra a mesma Alemanha de 1990 — e que o campeão também se repetisse.

Mas naquele 9 de julho de 2014, 198 anos depois de o Congresso de Tucumán assinar uma ata que dizia que a Argentina teria "pleno direito, capacidade e poder para fazer tudo o que uma nação livre deve fazer", na fria Buenos Aires cerca de 30 mil se aglomeraram na região do obelisco para vibrar também pelo futebol.

Argentina venceu quatro disputas de pênaltis em Copas (na imagem, contra a Holanda, na semifinal de 2014) 
Argentinos comemoram classificação nos pênaltis sobre a Holanda em 2014 (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

