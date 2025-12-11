Teve conversas para transferências, incluindo uma para o Barcelona, mas permaneceu no Chelsea.

Ele lamentou a falta de preparação para a derrota na semifinal da Copa do Mundo de 2014.

David Luiz considera o 7x1 contra a Alemanha como a pior noite de sua carreira.

O zagueiro David Luiz concedeu entrevista exclusiva para o jornal "La Gazzetta dello Sport" e relembrou o dia da pior derrota de sua carreira: o 7x1 contra a Alemanha. Além do assunto seleção, o jogador do Pafos, do Chipre, também tratou sobre temas como seu momento atual e a intenção de se tornar treinador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sobre o 7x1, David Luiz definiu a derrota na semifinal da Copa do Mundo de 2014 para a Alemanha como "a pior noite de sua vida":

— Foi a pior noite da minha carreira. Estávamos jogando um futebol excelente, mas perder de 7 a 1 em casa era impensável. Foi incrivelmente doloroso; fiquei devastado e em lágrimas. A verdade é que não estávamos preparados para perder; não conseguíamos imaginar a derrota. No ano anterior, tínhamos vencido a Copa das Confederações contra uma Espanha fenomenal. Contra a Alemanha, na Copa do Mundo, tivemos um apagão coletivo. Mesmo quando estávamos perdendo por 3 a 0, em campo dizíamos uns aos outros: 'OK, agora vamos marcar e virar o jogo'. Em vez disso, continuamos afundando - contou David.

continua após a publicidade

David Luiz também foi questionado sobre possíveis transferências que poderia ter concretizado ao longo de sua carreira e ainda elogiou o futebol italiano.

— Houve algumas conversas, mas nada sério. Eu poderia ter ido para o Barcelona, ​​mas o Mourinho decidiu me manter no Chelsea. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu adoraria ter ido para a Itália. Nesta, Maldini e Costacurta eram alguns dos meus ídolos de infância; eu sempre os assistia jogar. Para um zagueiro como eu, a Série A teria sido um ótimo complemento para o meu desenvolvimento defensivo - disse o zagueiro.

continua após a publicidade

David Luiz atualmente joga pelo Pafos, do Chipre (Foto: Divulgação/Pafos)

David Luiz revela sobre escolha pelo Chipre e futuro como treinador

Além dos temas mais reveladores, David Luiz tratou sobre seu momento atual no Chipre, atuando pelo Pafos na Champions League, inclusive.

— Conheço este projeto há dois ou três anos; os proprietários são ótimas pessoas. Sempre quis terminar a minha carreira aqui em Pafos. O clube é ambicioso, há um desejo de crescer, a infraestrutura é moderna, a equipe é competente. E depois há o estilo de vida: sol, mar e os meus filhos se divertem - destacou David.

Sobre o futuro, após a aposentadoria, o zagueiro brasileiro revelou o desejo de se tornar treinador e não descarta começar no próprio Chipre:

— Na verdade, esse será o meu futuro. Venho pensando nisso há muito tempo; talvez eu comece no Chipre, nunca diga nunca. Já até escrevi meu dossiê sobre futebol e vida - finalizou.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.