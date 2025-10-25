Em 11 de junho de 2026, quando a bola rolar no Estádio Cidade do México (o icônico Estádio Azteca), a capital mexicana se tornará a primeira do planeta a receber três Copas do Mundo. O México sediou os Mundiais de 1970 e 1986, e será um dos países a receber a Copa no próximo ano — a competição será organizada em conjunto com Estados Unidos e Canadá. E, à espera de cinco milhões de turistas, o país investe na reforma de estádios, melhoria no transporte público e aumento da rede hoteleira.

Três cidades mexicanas receberão um total de 13 partidas do Mundial. Além da capital, Monterrey e Guadalajara serão sedes da competição. A principal delas será a capital, que terá entre outros o jogo de abertura da Copa do Mundo.

Principal estádio do país, o Azteca está sendo modernizado a um custo estimado de R$ 880 milhões de reais. O "padrão Fifa" está transformando a arena de 59 anos de idade e com capacidade para 87 mil pessoas em um estádio com tecnologia de ponta, sustentável, com moderno sistema de irrigação e áreas VIP.

O aeroporto internacional também está sendo ampliado, assim como as linhas de transporte público. A rede hoteleira também foi aumentada, e segundo as autoridades locais há 71 mil quartos na Cidade do México aptos a receberem até 150 mil turistas por noite. A capital mexicana promete oferecer quartos a partir de US$ 80 dólares (cerca de R$ 430, na cotação atual) durante a Copa do Mundo, valor considerado baixo em comparação aos preços praticados nos Estados Unidos e México.

Monterrey e Guadalajara também serão sedes da Copa do Mundo

As cidades de Monterrey, no norte do México, e Guadalajara, na região central, são as outras duas cidades do país que irão sediar partidas da Copa do Mundo de 2026.

Em Monterrey, que terá três jogos da fase de grupos e um das oitavas de final, a promessa é de metrô gratuito entre às 15h e a meia-noite. Há alguma preocupação com a capacidade hoteleira: a cidade tem 21 mil acomodações, e a expectativa é de aumento de até 60% no fluxo de turistas durante a época da Copa do Mundo.

Em Guadalajara, cidade que receberá um dos jogos da seleção do México na primeira fase, a preocupação com a rede hoteleira também existe. Há 32 mil quartos disponíveis na rede hoteleira da cidade, considerado pouco para o fluxo de turistas esperado, especialmente por causa do jogo da seleção local. Mas a promessa é de ampliação, com a inauguração de sete hotéis antes do Mundial.