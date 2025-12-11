Fifa abre nova fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo

A Fifa abre nesta quinta-feira (11), a partir das 13h (de Brasília), uma nova fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, a primeira com os grupos do Mundial já definidos. Agora, já é possível escolher os bilhetes de acordo com os confrontos que serão realizados.

Os ingressos desta nova fase integram a cota que a Fifa destina a todas as 48 associações membro que disputam a Copa. A garantia é de aproximadamente 8% da capacidade dos estádios em que os jogos serão realizados pela seleção envolvida. Por exemplo, a estreia do Brasil diante do Marrocos será no MetLife, cuja capacidade total é de 82,5 mil torcedores. Desses, cerca de 6.600 ingressos estão reservados exclusivamente para brasileiros.

A aquisição dos ingressos nesta fase, contudo, não é garantida. Assim como nas etapas anteriores, quem manifestar interesse terá que passar por um sorteio, já que para boa parte dos jogos há muito mais interessados do que assentos nos estádios. A Fifa está chamando esta fase de Sorteio de Seleção Aleatória.

Esta etapa de venda de ingressos para a Copa do Mundo vai até 13 de janeiro, e justamente por envolver um sorteio não há preferência para quem solicitar antes: fazer a manifestação de interesse nesta quinta-feira ou no último dia garante a mesma chance de conseguir um bilhete para o Mundial.

Como adquirir ingresso para a Copa do Mundo

Para adquirir um ingresso para a Copa do Mundo de 2026 é preciso acessar a plataforma oficial da Fifa. Antes, é necessário ter um Fifa ID, que deve ser criado no site da entidade.

Até o momento, a Fifa já realizou duas fases de venda de ingressos para a Copa do Mundo. Segundo a entidade, cerca de dois milhões de entradas já foram comercializadas.