Fifa abre nova fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo
Nova etapa é a primeira com os grupos do Mundial já definidos
- Matéria
- Mais Notícias
A Fifa abre nesta quinta-feira (11), a partir das 13h (de Brasília), uma nova fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, a primeira com os grupos do Mundial já definidos. Agora, já é possível escolher os bilhetes de acordo com os confrontos que serão realizados.
➡️Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba
Os ingressos desta nova fase integram a cota que a Fifa destina a todas as 48 associações membro que disputam a Copa. A garantia é de aproximadamente 8% da capacidade dos estádios em que os jogos serão realizados pela seleção envolvida. Por exemplo, a estreia do Brasil diante do Marrocos será no MetLife, cuja capacidade total é de 82,5 mil torcedores. Desses, cerca de 6.600 ingressos estão reservados exclusivamente para brasileiros.
A aquisição dos ingressos nesta fase, contudo, não é garantida. Assim como nas etapas anteriores, quem manifestar interesse terá que passar por um sorteio, já que para boa parte dos jogos há muito mais interessados do que assentos nos estádios. A Fifa está chamando esta fase de Sorteio de Seleção Aleatória.
Esta etapa de venda de ingressos para a Copa do Mundo vai até 13 de janeiro, e justamente por envolver um sorteio não há preferência para quem solicitar antes: fazer a manifestação de interesse nesta quinta-feira ou no último dia garante a mesma chance de conseguir um bilhete para o Mundial.
➡️Simule os confrontos da Copa do Mundo de 2026!
Como adquirir ingresso para a Copa do Mundo
Para adquirir um ingresso para a Copa do Mundo de 2026 é preciso acessar a plataforma oficial da Fifa. Antes, é necessário ter um Fifa ID, que deve ser criado no site da entidade.
Até o momento, a Fifa já realizou duas fases de venda de ingressos para a Copa do Mundo. Segundo a entidade, cerca de dois milhões de entradas já foram comercializadas.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias