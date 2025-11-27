Faltam 196 dias para a Copa: contagem regressiva tem Cristiano Ronaldo

Ao lado de Eusébio, Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores portugueses de todos os tempos. Mas CR7 supera o craque dos anos 1960, e muito, em uma estatística que dificilmente será batida por qualquer outro jogador do planeta: é o atleta que mais disputou partidas por uma seleção principal. A contagem atual está em 226, mas foi na Copa do Mundo do Catar, em 2022, que ele alcançou o antigo recorde, com 196 participações.

Cristiano Ronaldo é o personagem de hoje da contagem regressiva do Lance! para a Copa do Mundo de 2026. Faltam 196 dias para o início do maior Mundial de todos os tempos.

Era 10 de dezembro de 2022 quando Marrocos e Portugal se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Grande sensação daquele Mundial, a seleção africana abriu o marcador aos 42 minutos do primeiro tempo, em gol de En-Nesyri. Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo foi banco e entrou na partida apenas no decorrer do segundo tempo.

O craque português não conseguiu ajudar a equipe a reverter o placar, mas saiu de campo com mais um recorde. Os 196 jogos pela seleção portuguesa alcançados naquela noite o colocaram ao lado de Bader Almotawaa, do Kuwait, como o atleta com mais participações internacionais em jogos por uma equipe principal. No Mundial do Catar, Cristiano Ronaldo já havia atingido outra marca histórica ao se tornar o primeiro jogador a marcar gols em cinco Copas do Mundo — ele marcara na estreia, na vitória por 3 a 2 sobre Gana.

Cristiano Ronaldo pode bater novo recorde na Copa do Mundo

O 196º jogo de Cristiano Ronaldo pela seleção, alcançado naquela partida com o Marrocos, transformou o craque português no quinto jogador a atuar em mais partidas de Mundial: 22. Nos Estados Unidos, ele poderá chegar ao topo, o que deverá colocar mais um ingrediente na disputa por marcas individuais que tem com Lionel Messi. Isso porque a lista tem o alemão Lothar Matthaus, com 25 jogos em Copas; o também alemão Miroslav Klose e o argentino Lionel Messi, com 24; e o italiano Paolo Maldini, com 23.

