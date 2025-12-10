menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Brasil pode enfrentar calor extremo em dois dos três jogos na primeira fase da Copa do Mundo

Ancelotti gostaria de ficar na Costa Oeste, onde faz menos calor

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 10/12/2025
04:50
Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, no sorteio da Copa do Mundo (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
imagem cameraCarlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, no sorteio da Copa do Mundo (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil corre o risco de enfrentar calor extremo em dois dos três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O sorteio levou a Seleção para o Grupo C, com partidas em Nova York/Nova Jersey, Filadélfia e Miami, todas cidades da costa leste dos Estados Unidos, conhecidas por verões quentes e úmidos. A definição da sede de concentração será estratégica para tentar minimizar os efeitos do clima sobre os atletas.

A ida para o Grupo C consolidou o Brasil na costa leste, onde as ondas de calor são mais frequentes e intensas, aumentando o risco de condições ambientais severas no período da Copa.

Na estreia, em 13 de junho (sábado), o Brasil enfrenta Marrocos às 19h, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey, horário ainda de calor residual e forte umidade. Na segunda rodada, em 19 de junho (sexta‑feira), a Seleção encara o Haiti às 22h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em um ambiente tradicionalmente abafado no fim da primavera.

A situação mais delicada deve ocorrer em 24 de junho (quarta‑feira), às 19h, quando Escócia e Brasil se enfrentam no Hard Rock Stadium, em Miami, cidade famosa por verões em que os termômetros chegam quase diariamente a 32 a 34 °C e raramente caem abaixo de 26 a 27 °C, mesmo à noite, sob umidade que pode se aproximar de 90 a 100%.

Miami, aliás, reúne quase todos os ingredientes de um teste extremo: calor constante, umidade alta, sensação térmica elevada e início da estação chuvosa, com tempestades intensas no fim da tarde. Filadélfia também apresenta verões quentes e pegajosos, com máximas médias em torno de 29 a 31 °C em julho e picos ainda maiores em ondas de calor, agravados pelo chamado "efeito ilha de calor" das grandes áreas urbanas.

Para mensurar esses riscos, especialistas utilizam a Temperatura de Bulbo Úmido (WBGT), índice que combina temperatura do ar, umidade, radiação solar e vento. A FIFPRO, sindicato global dos jogadores, alerta que valores acima de 28 °C já exigem medidas de proteção, como pausas extras para hidratação, e que, a partir de 32 °C, o recomendável é adiar treinos e partidas. No último Mundial de Clubes, cidades como Filadélfia (29,3 °C de WBGT), Charlotte (29,0 °C) e Miami (28,7 °C) atingiram patamares classificados como "extremos", forçando interrupções para resfriamento dos atletas.

O relatório da FIFPRO destaca que o calor extremo provoca estresse térmico, capaz de evoluir de exaustão moderada até quadros graves de insolação, com risco de danos neurológicos e morte. A elevação da temperatura corporal acima de 37,8 °C já representa perigo fisiológico relevante, enquanto níveis internos superiores a 40,6 °C configuram emergência médica. Em cenário de jogos intensos, gramado quente e alta umidade, o limite entre performance e risco à saúde torna-se ainda mais estreito.

Carlo Ancelotti e dirigentes da CBF iniciaram uma série de visitas a centros de treinamento nos Estados Unidos e gostariam de ficar em Nova York. A comitiva vai avaliar estrutura de treinos, qualidade dos campos, logística aérea e distância até os estádios das partidas, com a ideia de escolher uma base próxima de grandes aeroportos, que permita voos curtos e preserve a rotina física dos jogadores. A preocupação é reduzir ao máximo o desgaste entre deslocamentos e sessões de trabalho.

O plano original da CBF, porém, era outro. Antes do sorteio, a entidade nutria preferência pelo Grupo G, cujos jogos acontecerão em Seattle, Los Angeles e Vancouver, na costa oeste norte‑americana, região marcada por temperaturas mais amenas e clima mais estável no verão.

Após o sorteio, Brasil conhece locais e horários das partidas na Copa do Mundo
Após o sorteio, Brasil conhece locais e horários das partidas na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

