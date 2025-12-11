Eric Faria discorda de decisão da Fifa após vitória do Flamengo: 'Precisa rever'

Após a vitória do Flamengo contra o Cruz Azul, na Copa Intercontinental de 2025, o comentarista Eric Faria lamentou a decisão da Fifa em sediar a competição no Catar. Durante o programa "Seleção Sportv", o jornalista destacou que é praticamente impossível o torcedor rubro-negro se mobilizar para as partidas, menos de 20 dias depois da final da Libertadores.

Com pouco mais de sete mil presentes, os torcedores chamaram atenção para a quantidade de assentos vazios no Estádio Ahmad bin Ali, durante a estreia do Flamengo. Na visão de Eric Faria, se a Fifa pretende fazer do Intercontinental um sucesso, ela precisa rever o local da competição, ao invés de pensar apenas no dinheiro. Confira abaixo.

- É uma pena, a Fifa precisa rever essa competição tão longe, porque não tem como o torcedor se mobilizar para o Catar, 20 dias depois de se mobilizar para a final da Libertadores. Então se a Fifa quer fazer desse Intercontinental um sucesso, ela precisa rever o local da competição e não ir atrás apenas do dinheiro dos árabes. Não tem como encher um estádio assim, tinham só sete mil pessoas, é muito decepcionante - comentou Eric Faria.

Sonhando em voltar ao topo do mundo, o Flamengo garantiu a classificação para a semifinal da Copa Intercontinental de 2025 e encara o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Se avançar, a final será disputada contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17.

Treinador do PSG revela torcida a rival do Flamengo no Mundial

Texto por: João Pedro Rodrigues

Também nesta quarta-feira (10), os parisienses entraram em campo, mas pela Champions League, contra o Athletic Bilbao, fora de casa. Após empate sem gols, em entrevista à TNT Sports, Luis Enrique foi perguntado sobre a semifinal do Intercontinental e quem ele preferiria enfrentar na final. De forma sincera, o treinador espanhol revelou a torcida ao time africano.

— Eu prefiro o Pyramids, que não conheço, é claro que eles também podem nos vencer. Mas minha preferência não é o Flamengo, isso está claro — iniciou o treinador do PSG.

Na sequência, Luis Enrique revelou que assistiu a final da Libertadores, na qual o Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0, porém, que não analisou tanto a decisão que ocorreu em Lima. Além disso, admitiu que conhece o Rubro-Negro devido ao Mundial de Clubes, realizado em junho, nos Estados Unidos.

— Sim, vimos. Não analisamos profundamente, mas conhecemos o time. Vimos a equipe no Mundial de Clubes. É um time muito bom, cheio de jogadores de qualidade, com experiência, com um grande treinador. Prefiro o Pyramids — completou.

