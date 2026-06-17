Entenda por que Benzema nunca mais vestiu a camisa da França Vencedor da Bola de Ouro em 2022, o craque teve uma trajetória marcada por polêmicas

A ausência de Karim Benzema até mesmo da pré-lista de 55 convocados da França para a Copa do Mundo de 2026 não causou surpresa entre aqueles que acompanham os bastidores dos 'Bleus'. Atualmente no futebol saudita, o centroavante de 38 anos oficializou sua aposentadoria da seleção em 2022. O desfecho encerrou uma trajetória brilhante dentro de campo, mas profundamente marcada por polêmicas extracampo e um desgaste irreversível com a comissão técnica.

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Guerra de narrativas no Catar

O estopim para o adeus definitivo ocorreu durante o Mundial de 2022, no Catar. Benzema e o técnico Didier Deschamps protagonizaram um embate público após a desconvocação do atleta. Na época, o atacante brilhava no Real Madrid, mas acabou cortado devido a uma lesão.

Deschamps declarou em entrevista que a decisão de deixar o Catar partiu do próprio jogador. A afirmação gerou revolta em Benzema, que usou suas redes sociais para ironizar o treinador. O astro considerou a versão uma afronta e sustentou que não teve voz ativa na decisão do corte. Esse desentendimento selou a ruptura definitiva entre o comandante e o atleta.

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Benzema voltou a ser chamado à seleção francesa por Didier Deschamps em 2021 (Foto: FRANCK FIFE / POOL / AFP)

'Caso Valbuena'

O histórico de turbulências do craque com a camisa azul, contudo, é antigo e tem como ápice o "Caso Valbuena". Entre 2015 e 2021, Benzema enfrentou um longo exílio da seleção francesa devido à acusação de cumplicidade em uma tentativa de chantagem contra seu então colega de equipe, Mathieu Valbuena. O episódio envolveu a ameaça de vazamento de um vídeo íntimo do meia.

Para preservar a harmonia do vestiário e a imagem da Federação Francesa de Futebol (FFF), o então presidente da FFF, Noël Le Graët, afastou o atacante por mais de meia década.

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Em 2021, a Justiça francesa condenou Benzema a um ano de prisão com suspensão condicional da pena, além de aplicar uma multa de 75 mil euros. Durante o processo, a defesa do jogador tentou uma acareação entre os atletas, mas o pedido foi negado. O atacante sempre alegou que apenas deu um "conselho de amigo" a Valbuena, enquanto o meia declarou que se sentiu pressionado.

O episódio fatídico aconteceu em outubro de 2015, na concentração de Clairefontaine. Na ocasião, Benzema indicou um intermediário para supostamente "ajudar" Valbuena com a situação, conforme apontaram os relatórios da agência AFP. O escândalo custou a vaga de ambos os atletas na equipe nacional por anos.

Trajetória pela seleção da França

Apesar dos escândalos, o legado esportivo do atacante é inegável. Pela seleção francesa, Benzema disputou 97 partidas e anotou 37 gols. Ele participou das Copas do Mundo de 2010 e 2014, além de liderar o país no título da Liga das Nações da Uefa em 2021, ano de seu emblemático retorno.

Benzema em campo pela França (Foto: AFP)

Na caça ao tricampeonato

Mesmo sem a genialidade de seu antigo camisa 9, a França demonstra que o setor ofensivo continua letal. Na estreia da Copa do Mundo de 2026, os 'Bleus' bateram Senegal por 3 a 1. O próximo desafio da equipe francesa será contra o Iraque, na segunda-feira (22), às 18h, em confronto válido pela segunda rodada do Grupo I.

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