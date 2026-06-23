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Fifa avalia nova regra para disputa de pênaltis na Copa do Mundo

Entidade estuda acabar com o sistema de dois sorteios e distribuir de forma diferente as decisões antes das cobranças

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
23/06/2026 17:05
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Após superar pênalti perdido, Messi supera recorde de gols na Copa do Mundo. (Foto: Agência Efe/Folhapress)
Após superar pênalti perdido, Messi supera recorde de gols na Copa do Mundo. (Foto: Agência Efe/Folhapress)

A Fifa analisa uma alteração no protocolo das disputas por pênaltis que poderá ser implementada já na Copa do Mundo de 2026. A proposta busca modificar o procedimento adotado antes do início das cobranças, com o objetivo de reduzir eventuais vantagens obtidas por uma mesma equipe nos sorteios realizados pela arbitragem.

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    • Atualmente, dois sorteios são feitos antes da série de penalidades. Um deles define qual seleção iniciará as cobranças, enquanto o outro determina em qual meta a disputa será realizada. Em determinadas situações, um mesmo time pode ser beneficiado nas duas decisões.

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    Messi disputou seis Copas do Mundo na carreira. (Foto: Fotoarena/Folhapress)
    Messi disputou seis Copas do Mundo na carreira. (Foto: Fotoarena/Folhapress)

    Como funcionaria a nova regra dos pênaltis na Copa do Mundo?

    A ideia em estudo é substituir os dois sorteios por apenas um. Nesse modelo, a equipe vencedora teria de optar entre começar batendo os pênaltis ou escolher o gol onde a disputa acontecerá. O adversário, por sua vez, ficaria automaticamente com a alternativa não selecionada.

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    Nos bastidores, a avaliação é de que a mudança poderia equilibrar melhor as condições entre os dois lados em um dos momentos mais decisivos do futebol. A ordem das cobranças costuma ser vista como um fator relevante em disputas eliminatórias, enquanto a escolha da meta pode ter influência em cenários com predominância de torcedores de uma das equipes atrás do gol.

    A possível alteração ainda depende das etapas formais de discussão e aprovação, mas já faz parte dos temas debatidos pela entidade para o aperfeiçoamento das regras do jogo. Caso avance, a novidade poderá estrear justamente nesta edição da Copa do Mundo, que já se encaminha para a fase mata-mata.

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