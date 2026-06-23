Fifa avalia nova regra para disputa de pênaltis na Copa do Mundo Entidade estuda acabar com o sistema de dois sorteios e distribuir de forma diferente as decisões antes das cobranças

A Fifa analisa uma alteração no protocolo das disputas por pênaltis que poderá ser implementada já na Copa do Mundo de 2026. A proposta busca modificar o procedimento adotado antes do início das cobranças, com o objetivo de reduzir eventuais vantagens obtidas por uma mesma equipe nos sorteios realizados pela arbitragem.

continua após a publicidade

Atualmente, dois sorteios são feitos antes da série de penalidades. Um deles define qual seleção iniciará as cobranças, enquanto o outro determina em qual meta a disputa será realizada. Em determinadas situações, um mesmo time pode ser beneficiado nas duas decisões.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Messi disputou seis Copas do Mundo na carreira. (Foto: Fotoarena/Folhapress)

Como funcionaria a nova regra dos pênaltis na Copa do Mundo?

A ideia em estudo é substituir os dois sorteios por apenas um. Nesse modelo, a equipe vencedora teria de optar entre começar batendo os pênaltis ou escolher o gol onde a disputa acontecerá. O adversário, por sua vez, ficaria automaticamente com a alternativa não selecionada.

continua após a publicidade

Nos bastidores, a avaliação é de que a mudança poderia equilibrar melhor as condições entre os dois lados em um dos momentos mais decisivos do futebol. A ordem das cobranças costuma ser vista como um fator relevante em disputas eliminatórias, enquanto a escolha da meta pode ter influência em cenários com predominância de torcedores de uma das equipes atrás do gol.

A possível alteração ainda depende das etapas formais de discussão e aprovação, mas já faz parte dos temas debatidos pela entidade para o aperfeiçoamento das regras do jogo. Caso avance, a novidade poderá estrear justamente nesta edição da Copa do Mundo, que já se encaminha para a fase mata-mata.

continua após a publicidade

➡️ Cristiano Ronaldo brilha, e Portugal goleia o Uzbequistão na Copa do Mundo

+ Aposte em jogos do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.