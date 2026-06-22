Partida entre França e Iraque na Copa do Mundo é suspensa Primeiro tempo aconteceu sob forte tempestade

A partida entre França e Iraque, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo foi suspensa durante o intervalo. As redondezas do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, onde acontece o jogo, foram afetadas com raios e forte chuva. O protocolo de condições climáticos prevê pausa de pelo menos 15 minutos.

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O duelo começou às 18h desta segunda-feira (22), e rolou sob fortes chuvas no primeiro tempo, mas por conta da instabilidade climática durante o confronto, e a partida precisou interrompida pelo acionamento do protocolo "Weather Delay". No telão do estádio, a organização orienta os torcedores a se abrigarem dentro do estádio por conta da tempestade com raios que se aproxima.

Mbappé em ação na partida entre França e Iraque na Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

O que é o 'Weather delay'?

O termo "Weather delay" é a nomenclatura utilizada para o protocolo sobre o atraso ou interrupção de um evento devido a condições climáticas adversas, geralmente anunciando a chegada de tempestades severas. Segundo a Fifa, no contexto da Copa do Mundo, esse protocolo visa garantir a segurança de atletas, comissões técnicas e torcedores diante de riscos como ventos fortes s e, principalmente, tempestade raios. O procedimento foi acionado na partida entre França e Iraque, e a partida precisará permanecer paralisada por 30 minutos.

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Como funciona o protocolo da Fifa?

Diferentemente da chuva comum, a presença de descargas elétricas aciona um procedimento rigoroso. Se raios forem detectados em um raio de 13 a 16 quilômetros do estádio, a partida deve ser interrompida imediatamente. Jogadores e árbitros deixam o gramado para a parte interna do estádio, enquanto o público é orientado a buscar abrigo em áreas seguras, como os saguões das arenas.

Após a retirada para a parte interna do estádio, inicia-se um cronômetro de 30 minutos. O jogo só pode ser reiniciado após esse período de paralização sem que haja novos registros de raios na região. Caso ocorra uma nova descarga elétrica durante a espera, a contagem de 30 minutos é zerada e recomeça do início.

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