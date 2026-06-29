Argentinos burlam segurança e são presos durante jogo da Copa do Mundo Caso expôs falhas no controle de acesso ao Hard Rock Stadium

Os influenciadores argentinos Beni Marmol e Pato Perrotta foram presos neste sábado (27) após entrarem sem autorização no Hard Rock Stadium, em Miami, onde acompanhariam a partida entre Colômbia e Portugal pela Copa do Mundo de 2026. Segundo as autoridades locais, a dupla utilizou credenciais de um evento anterior para burlar o sistema de segurança e acessar o estádio sem ingresso ou autorização válida.

continua após a publicidade

De acordo com o Departamento do Xerife de Miami-Dade (MDSO), Marmol e Perrotta conseguiram ultrapassar três pontos de controle antes de serem identificados pelos agentes de segurança. O caso levantou questionamentos sobre o esquema de acesso adotado em uma das principais arenas da Copa do Mundo.

➡️Quiz da Copa: Teste sua memória sobre os jogos entre Brasil e Japão

Durante o depoimento à polícia, Marmol afirmou que pretendia produzir conteúdo sobre a partida para suas redes sociais. Já Perrotta disse ter sido contratado por uma empresa de mídia para cobrir o evento, mas reconheceu que a credencial apresentada era referente a outro jogo da competição.

continua após a publicidade

Os dois foram autuados pelo crime de obstrução de evento esportivo, infração que pode resultar em pena de até cinco anos de prisão, conforme a legislação do estado da Flórida. Após audiência de custódia, a Justiça fixou fiança de US$ 2.500 para cada um.

Influenciadores pagam fiança e são proibidos de ir a jogos da Copa do Mundo

Walter Costabel, empresário que representa os influenciadores, informou ao portal argentino Todo Noticias que a fiança foi paga e que ambos seriam liberados poucas horas depois.

continua após a publicidade

— Estou com Marmol e Pato desde ontem. Já pagamos a fiança e eles serão liberados em algumas horas. Os meninos estão bem e não serão deportados — afirmou.

Apesar da liberação, a Justiça determinou uma medida restritiva contra os argentinos. Marmol e Perrotta estão proibidos de se aproximar dos estádios que receberão partidas da Copa do Mundo de 2026 enquanto durar o torneio.

Dois YouTubers argentinos foram presos no Hard Rock Stadium de Miami durante a partida entre Colômbia e Portugal na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)<br>

➡️ Quem é Zion Suzuki, goleiro que colocou o Japão no caminho do Brasil?

💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.