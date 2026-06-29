Forlán critica Cristiano Ronaldo na Copa: 'Prejudica Portugal' Para o ex-atacante uruguaio, CR7 precisa se movimentar mais no ataque

Cristiano Ronaldo volta a jogar com Portugal na Copa do Mundo de 2026 na próxima quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), contra a Croácia. O jogo será o primeiro confronto das equipes na fase mata-mata da competição, nos 16-avos de final. Contudo, Diego Forlán, ex-companheiro de equipe do CR7 no Manchester United, explicou que o atacante está prejudicando o ataque de Portugal.

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Em entrevista à ESPN, o vencedor da Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2010 comentou sobre o impacto negativo de um jogador que se movimenta pouco na área, mesmo com a experiência e habilidade do português. "Falo como atacante, o problema é que Cristiano fica no centro, ele é quem é, joga como '9' e fica ali para aproveitar a chance de gol, porque não sai mais em busca da bola, mas acaba condicionando a seleção de Portugal", afirmou.

- É a situação típica em que costumávamos dizer: 'Vou ficar aqui porque estou perto do gol para marcar', mas você não entende que acaba prejudicando sua equipe, pois os dois zagueiros centrais ficam ali, sem se mover.

De acordo com o uruguaio, a estática do atacante faz com que os zagueiros centrais permaneçam no mesmo lugar, em que um se torna um ponto de referência e o outro fica de fora, o que facilita a vida dos zagueiros. A defesa fecha o espaço sem precisar de muito esforço, o que acaba por "esconder" o atacante e prejudicar o ataque, já que nenhum outro jogador consegue acessá-lo.

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Apesar das críticas, Forlán não citou em nenhum momento que espera ver Cristiano Ronaldo no banco de reservas da equipe portuguesa, já que as suas palavras foram, na verdade, um conselho ao camisa 7. "Se ele se deslocasse um pouco para os lados, os outros poderiam entrar e ele poderia marcar", complementa.

- Eu não diria que (Cristiano Ronaldo) é um problema, é uma questão de fazê-lo compreender. Dizer a ele: 'Se mova, saia daí para que você possa fazer algo'.

Para o ex-jogador, essa é a razão pela qual Portugal não consegue "explodir" ofensivamente. O ataque do time não explora as jogadas, já que tudo se concentra de um lado e termina em um único ponto, como se fosse um "funil".

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Despedida de Diego Forlán pela seleção uruguaia (Foto: Divulgação/ El Adiós de Forlán)

Cristiano Ronaldo na fase de grupos da Copa

O desempenho de Cristiano Ronaldo na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 tem sido uma história de dois extremos. A estreia veio com uma atuação abaixo do esperado no empate com a República Democrática do Congo. Cristiano não marcou e chegou a uma sequência de dez jogos consecutivos sem gols em partidas de Copas do Mundo ou Eurocopa.

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Além disso, o atacante jogou a partida inteira e teve apenas 25 toques na bola, um número inferior ao registrado por Francisco Conceição, que entrou como reserva durante a partida, além do goleiro Diogo Costa. No último amistoso pré-Copa, contra a Nigéria, CR7 também foi criticado pelo baixo desempenho e rendimento, perdendo chances claras de gol.

Na segunda rodada, o atacante de Portugal se recuperou ao marcar dois gols em uma convincente vitória por 5 a 0 contra o Uzbequistão. Após a partida, Cristano chegou a afirmar que estava "de volta". No entanto, voltou a ter uma atuação abaixo do esperado na última rodada da fase de grupos, no empate sem gols com a Colômbia.

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Portugal x Croácia

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