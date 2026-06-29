Destaque da seleção portuguesa pede calma após tropeços de Portugal Portugal enfrenta a Croácia na quinta-feira

João Félix, destaque da seleção portuguesa, abriu o jogo sobre os resultados recentes nos primeiros jogos da Copa do Mundo. O meia, em entrevista coletiva, pediu calma à torcida. Na quinta-feira, dia 2 de junho, Portugal enfrentará a Croácia pela segunda fase do mundial.

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- O que posso prometer é trabalho. Quero que todos fiquem tranquilos. O pessoal aqui está tranquilo. Não é porque empatamos dois jogos que estamos menos confiantes. É uma Copa do Mundo. A torcida só precisa ficar tranquila. Estamos confiantes de que vamos vencer e fazer de tudo para avançar à próxima fase - destacou.

Questionado sobre possíveis mudanças na equipe para o duelo decisivo, João Félix ressaltou que a decisão cabe ao técnico, mas elogiou o comprometimento de todo o elenco.

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- Cabe ao treinador decidir. Do primeiro para o segundo jogo já houve mudanças, parecia que estava tudo perfeito e agora já não está tão bom. Mas acho que também não fomos tão mal. Se houver mudanças, cabe ao treinador tomar a decisão final. Quem entrou ajudou a equipe e, se alguém entrar no time titular, vai dar a mesma resposta. Essa precisa ser a mentalidade de todos - completou.

João Félix em coletiva de imprensa (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Veja o caminho de Portugal na Copa do Mundo

Portugal conheceu seu caminho nesta Copa do Mundo após o empate com a Colômbia, que fechou a participação da equipe na fase de grupos da competição. Encerrando a primeira fase em segundo lugar, com cinco pontos, enfrenta a Croácia na próxima fase, que acontece quinta-feira, às 20h (de Brasília).

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Se passar para as oitavas de final, Portugal enfrentará o vencedor entre Áustria e Espanha. Caso avance para as quartas, pode encarar times como Estados Unidos, Bósnia, Bélgica ou Senegal. Na semifinal, pode jogar contra fortes seleções, entre elas, Alemanha, Paraguai, França, Suécia, África do Sul, Canadá, Marrocos ou Holanda. Ou seja, até então, não existe um caminho no qual o Brasil encontre Portugal de Cristiano Ronaldo.

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