Mata-mata da Copa do Mundo: veja todas as seleções classificadas Fase de grupos da Copa do Mundo chegou ao fim na madrugada deste domingo (28)

A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim na madrugada deste domingo (28). Com o fim dos jogos da primeira fase, já sabemos todas as 32 seleções que vão disputar o mata-mata do Mundial. São elas:

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México África do Sul Suíça Canadá Bósnia Herzegovina Brasil Marrocos Estados Unidos Austrália Paraguai Alemanha Costa do Marfim Equador Holanda Japão Suécia Bélgica Egito Espanha Cabo Verde França Noruega Senegal Argentina Austria Argélia Colômbia Portugal República Democrática do Congo Inglaterra Croácia Gana

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Pelo Grupo A, México e África do Sul foram as classificadas da chave. A seleção anfitriã do mundial passou em primeiro, tendo vencido todos os jogos. Já a seleção africana se classificou na última rodada, com uma vitória heróica sobre a Coréia do Sul.

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No Grupo B, tivemos três seleções classificadas: Suíça, Canadá e Bósnia Herzegovina, que ficou entre os oito melhores terceiros colocados. Já no Grupo C, o Brasil liderou a chave, tendo Marrocos na segunda colocação. As duas seleções foram as únicas que alcançaram a segunda fase do torneio da chave.

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Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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Pelos Grupos D, E e F voltamos a ter três seleções se classificando em cada um dos grupos. Foram elas: Estados Unidos, Austrália, Paraguai, Alemanha, Costa do Marfim, Equador, Holanda, Japão e Suécia.

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Já nos Grupos G e H, voltamos a ter apenas duas seleções classificadas nas chaves: Bélgica, Egito, Espanha e Cabo Verde. Nos Grupos restantes, I, J, K e L, três seleções se classificaram em cada um: França, Noruega, Senegal, Argentina, Austria, Argélia, Colômbia, Portugal, República Democrática do Congo, Inglaterra, Croácia e Ghana.

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Confrontos da segunda fase da Copa do Mundo

Domingo, 28 de junho

16h — África do Sul x Canadá

Segunda-feira, 29 de junho

14h — Brasil x Japão

17h30 — Alemanha x Paraguai

22h — Holanda x Marrocos

Terça-feira, 30 de junho

14h — Costa do Marfim x Noruega

18h — França x Suécia

22h — México x Equador

Quarta-feira, 1º de julho

13h — Inglaterra x República Democrática do Congo

17h — Bélgica x Senegal

21h — Estados Unidos x Bósnia

Quinta-feira, 2 de julho

16h — Espanha x Áustria

20h — Portugal x Croácia

Sexta-feira, 3 de julho

0h — Suíça x Argélia

15h — Austrália x Egito

19h — Argentina x Cabo Verde

22h30 — Colômbia x Gana