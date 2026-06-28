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Mata-mata da Copa do Mundo: veja todas as seleções classificadas

Fase de grupos da Copa do Mundo chegou ao fim na madrugada deste domingo (28)

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 01:07
Atualizado há 2 minutos
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Taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)
32 seleções ainda brigam pela taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)

A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim na madrugada deste domingo (28). Com o fim dos jogos da primeira fase, já sabemos todas as 32 seleções que vão disputar o mata-mata do Mundial. São elas:

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  • Lautaro Martínez comemora gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia, na Copa do Mundo

    Lautaro Martínez marca primeiro gol pela Argentina em Copas do Mundo

    Copa do Mundo 2026
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  • Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo

    Inglaterra conhece adversário na segunda fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
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  • Samuel Moutoussamy, camisa 8 da RD Congo, e seus companheiros comemoram após a vitória por 3 a 1 durante a partida do Grupo K da Copa do Mundo FIFA 2026 entre RD Congo e Uzbequistão.

    Seleções africanas se destacam na primeira fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
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    1. México
    2. África do Sul
    3. Suíça
    4. Canadá
    5. Bósnia Herzegovina
    6. Brasil
    7. Marrocos
    8. Estados Unidos
    9. Austrália
    10. Paraguai
    11. Alemanha
    12. Costa do Marfim
    13. Equador
    14. Holanda
    15. Japão
    16. Suécia
    17. Bélgica
    18. Egito
    19. Espanha
    20. Cabo Verde
    21. França
    22. Noruega
    23. Senegal
    24. Argentina
    25. Austria
    26. Argélia
    27. Colômbia
    28. Portugal
    29. República Democrática do Congo
    30. Inglaterra
    31. Croácia
    32. Gana

    ➡️ Chaveamento da Copa do Mundo: veja todos os jogos do mata-mata

    Pelo Grupo A, México e África do Sul foram as classificadas da chave. A seleção anfitriã do mundial passou em primeiro, tendo vencido todos os jogos. Já a seleção africana se classificou na última rodada, com uma vitória heróica sobre a Coréia do Sul.

    ➡️ Clique e acesse o Simulador da Copa do Mundo

    No Grupo B, tivemos três seleções classificadas: Suíça, Canadá e Bósnia Herzegovina, que ficou entre os oito melhores terceiros colocados. Já no Grupo C, o Brasil liderou a chave, tendo Marrocos na segunda colocação. As duas seleções foram as únicas que alcançaram a segunda fase do torneio da chave.

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    ➡️ Imagens de Messi em Jordânia x Argentina viralizam: 'Habitual'

    Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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    Pelos Grupos D, E e F voltamos a ter três seleções se classificando em cada um dos grupos. Foram elas: Estados Unidos, Austrália, Paraguai, Alemanha, Costa do Marfim, Equador, Holanda, Japão e Suécia.

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    Já nos Grupos G e H, voltamos a ter apenas duas seleções classificadas nas chaves: Bélgica, Egito, Espanha e Cabo Verde. Nos Grupos restantes, I, J, K e L, três seleções se classificaram em cada um: França, Noruega, Senegal, Argentina, Austria, Argélia, Colômbia, Portugal, República Democrática do Congo, Inglaterra, Croácia e Ghana.

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    Confrontos da segunda fase da Copa do Mundo

    Domingo, 28 de junho

    16h — África do Sul x Canadá

    Segunda-feira, 29 de junho

    14h — Brasil x Japão

    17h30 — Alemanha x Paraguai

    22h — Holanda x Marrocos

    Terça-feira, 30 de junho

    14h — Costa do Marfim x Noruega

    18h — França x Suécia

    22h — México x Equador

    Quarta-feira, 1º de julho

    13h — Inglaterra x República Democrática do Congo

    17h — Bélgica x Senegal

    21h — Estados Unidos x Bósnia

    Quinta-feira, 2 de julho

    16h — Espanha x Áustria

    20h — Portugal x Croácia

    Sexta-feira, 3 de julho

    0h — Suíça x Argélia

    15h — Austrália x Egito

    19h — Argentina x Cabo Verde

    22h30 — Colômbia x Gana

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