Mata-mata da Copa do Mundo: veja todas as seleções classificadas
Fase de grupos da Copa do Mundo chegou ao fim na madrugada deste domingo (28)
A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim na madrugada deste domingo (28). Com o fim dos jogos da primeira fase, já sabemos todas as 32 seleções que vão disputar o mata-mata do Mundial. São elas:
- México
- África do Sul
- Suíça
- Canadá
- Bósnia Herzegovina
- Brasil
- Marrocos
- Estados Unidos
- Austrália
- Paraguai
- Alemanha
- Costa do Marfim
- Equador
- Holanda
- Japão
- Suécia
- Bélgica
- Egito
- Espanha
- Cabo Verde
- França
- Noruega
- Senegal
- Argentina
- Austria
- Argélia
- Colômbia
- Portugal
- República Democrática do Congo
- Inglaterra
- Croácia
- Gana
➡️ Chaveamento da Copa do Mundo: veja todos os jogos do mata-mata
Pelo Grupo A, México e África do Sul foram as classificadas da chave. A seleção anfitriã do mundial passou em primeiro, tendo vencido todos os jogos. Já a seleção africana se classificou na última rodada, com uma vitória heróica sobre a Coréia do Sul.
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No Grupo B, tivemos três seleções classificadas: Suíça, Canadá e Bósnia Herzegovina, que ficou entre os oito melhores terceiros colocados. Já no Grupo C, o Brasil liderou a chave, tendo Marrocos na segunda colocação. As duas seleções foram as únicas que alcançaram a segunda fase do torneio da chave.
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Pelos Grupos D, E e F voltamos a ter três seleções se classificando em cada um dos grupos. Foram elas: Estados Unidos, Austrália, Paraguai, Alemanha, Costa do Marfim, Equador, Holanda, Japão e Suécia.
Já nos Grupos G e H, voltamos a ter apenas duas seleções classificadas nas chaves: Bélgica, Egito, Espanha e Cabo Verde. Nos Grupos restantes, I, J, K e L, três seleções se classificaram em cada um: França, Noruega, Senegal, Argentina, Austria, Argélia, Colômbia, Portugal, República Democrática do Congo, Inglaterra, Croácia e Ghana.
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Confrontos da segunda fase da Copa do Mundo
Domingo, 28 de junho
16h — África do Sul x Canadá
Segunda-feira, 29 de junho
14h — Brasil x Japão
17h30 — Alemanha x Paraguai
22h — Holanda x Marrocos
Terça-feira, 30 de junho
14h — Costa do Marfim x Noruega
18h — França x Suécia
22h — México x Equador
Quarta-feira, 1º de julho
13h — Inglaterra x República Democrática do Congo
17h — Bélgica x Senegal
21h — Estados Unidos x Bósnia
Quinta-feira, 2 de julho
16h — Espanha x Áustria
20h — Portugal x Croácia
Sexta-feira, 3 de julho
0h — Suíça x Argélia
15h — Austrália x Egito
19h — Argentina x Cabo Verde
22h30 — Colômbia x Gana
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