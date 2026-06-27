Destaque da seleção portuguesa abre o jogo após empate: 'Difícil' Equipe empatou sem gols com a Colômbia

Dalot analisou o empate sem gols de Portugal com a Colômbia, resultado que garantiu a classificação da seleção à segunda fase da Copa do Mundo na segunda colocação do Grupo K, com cinco pontos. O lateral reconheceu as dificuldades impostas pelos colombianos, elogiou a intensidade do adversário e afirmou que o principal objetivo da equipe era avançar ao mata-mata, mesmo sem terminar a chave na liderança.

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- Obviamente, quem vê de fora talvez pensasse que teria mais gols, mas nós já sabíamos que seria um jogo muito complicado. A Colômbia é uma equipe bastante intensa, que procura muito as transições. Acho que nós também quisemos acelerar demais em alguns momentos e acabamos deixando o jogo muito partido, dando alguns contra-ataques que poderíamos ter evitado. Mas sabíamos que seria uma partida difícil. O objetivo principal era passar para a próxima fase. Claro que gostaríamos de terminar em primeiro lugar, mas agora vamos focar nas coisas positivas que fizemos e preparar o próximo jogo - disse em entrevista à Cazé TV.

Agora, Portugal enfrentará a Croácia na próxima fase da competição. Dalot também falou sobre suas expectativas para este confronto, visto como um dos mais complicados da chave.

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Dalot projetou próximo jogo da seleção portuguesa (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

- Viemos preparados para tudo. Tivemos uma semana de treinos adaptada por causa da tempestade, e o objetivo neste Mundial é nos adaptarmos o mais rápido possível a todas as situações que surgirem. Ainda temos alguns dias para descansar e recuperar, e isso também será importante. Acho que temos demonstrado que contamos com um elenco completo, em que os jogadores que entram conseguem fazer a diferença. Independentemente do adversário, sabemos que será um jogo complicado, mas estaremos preparados - completou.

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Como foi o jogo de Portugal contra a Colômbia?

Portugal e Colômbia empataram sem gols neste sábado (27), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com a torcida colombiana dominando o Hard Rock Stadium, em Miami, a equipe encerrou a fase de grupos em primeiro lugar, com sete pontos. Portugal encerrou em segundo, com cinco.

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Agora, na próxima fase, Colômbia enfrenta Gana, enquanto Portugal terá uma "pedreira" contra a Croácia.