Ex-Botafogo, Almada projeta Argentina x Cabo Verde na Copa do Mundo
Albiceleste avança à segunda fase com 100% de aproveitamento
Ex-jogador do Botafogo, Thiago Almada projetou o confronto entre Argentina e Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo. Após a vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia, o meia elogiou o próximo adversário da Albiceleste na competição.
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- É um rival muito duro. Cabo Verde corre muito, tem jogadores rápidos, mas temos que fazer o que a gente vem fazendo até aqui. Ter a bola, machucá-los. Seguir o que a gente tem feito - disse o camisa 16 à CazéTV.
Na sequência, Almada comentou sobre o entrosamento no setor de meio-campo com Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister. O atleta elogiou os companheiros e citou o fato de ter Lionel Messi como um trunfo da Argentina.
- A gente está se entendendo muito bem, tem bastante liberdade que o técnico nos dá. E temos a vantagem de ter o Messi, que segue mostrando que é o melhor de todos os tempos.
Com o 100% de aproveitamento na fase de grupos, a Argentina encara Cabo Verde, na sexta-feira (3), às 19h (de Brasília). A Albiceleste busca uma classificação às oitavas de final e sonha com o bicampeonato consecutivo da Copa do Mundo.
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