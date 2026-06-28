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Ex-Botafogo, Almada projeta Argentina x Cabo Verde na Copa do Mundo

Albiceleste avança à segunda fase com 100% de aproveitamento

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 01:36
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Thiago Almada em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo
Thiago Almada em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo (Foto: Michael Steele/AFP)

Ex-jogador do Botafogo, Thiago Almada projetou o confronto entre Argentina e Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo. Após a vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia, o meia elogiou o próximo adversário da Albiceleste na competição.

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    - É um rival muito duro. Cabo Verde corre muito, tem jogadores rápidos, mas temos que fazer o que a gente vem fazendo até aqui. Ter a bola, machucá-los. Seguir o que a gente tem feito - disse o camisa 16 à CazéTV.

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    Na sequência, Almada comentou sobre o entrosamento no setor de meio-campo com Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister. O atleta elogiou os companheiros e citou o fato de ter Lionel Messi como um trunfo da Argentina.

    - A gente está se entendendo muito bem, tem bastante liberdade que o técnico nos dá. E temos a vantagem de ter o Messi, que segue mostrando que é o melhor de todos os tempos.

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    Com o 100% de aproveitamento na fase de grupos, a Argentina encara Cabo Verde, na sexta-feira (3), às 19h (de Brasília). A Albiceleste busca uma classificação às oitavas de final e sonha com o bicampeonato consecutivo da Copa do Mundo.

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