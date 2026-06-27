logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Inglaterra conhece adversário na segunda fase da Copa do Mundo

Seleção inglesa terá pela frente a República Democrática do Congo

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 23:56
Favorite o Lance! no Google
Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo
Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A Inglaterra irá enfrentar a República Democrática do Congo na segunda fase da Copa do Mundo, na quarta-feira (1), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), às 13h (de Brasília). Após confirmar a primeira colocação no Grupo L, os ingleses conheceram os adversários no mata-mata logo na sequência deste sábado (27), após virada heróica dos africanos sobre Uzbequistão.

continua após a publicidade
  • Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026

    Tuchel valoriza Inglaterra e projeta crescimento na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Harry Kane comemorando gol contra Panamá na Copa do Mundo

    Panamá x Inglaterra: veja os melhores momentos do jogo do grupo L da Copa do Mundo

    Copa 2026 - Melhores Momentos
    Há 2 horas
  • Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo

    Inglaterra vence Panamá e se classifica na liderança do Grupo L da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Campanha da Inglaterra

    A Inglaterra começou a Copa do Mundo com uma grande estreia contra a Croácia, com vitória por 4 a 2, no AT&T Stadium, em Dallas, com dois gols de Harry Kane e outros de Jude Bellingham e Marcus Rashford. Na sequência, em partida realizada em Boston, os ingleses não conseguiram passar pela retranca de Gana e empataram por 0 a 0.

    Na última rodada, a Inglaterra precisava vencer o Panamá para garantir a primeira colocação do grupo sem depender do duelo de Croácia e Gana. Após ir ao intervalo empatando sem gols, os ingleses conseguiram desbloquear a defesa panamenha com gols de Jude Bellingham e Harry Kane para garantir a liderança.

    continua após a publicidade
    Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo
    Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Campanha do RD Congo

    A República Democrática do Congo chegou à sua primeira Copa do Mundo para encarar Portugal de Cristiano Ronaldo na estreia. Na partida, os portugueses saíram na frente, mas os congoleses conseguiram empatar e manter o resultado. Porém, no segundo jogo, perderam para a Colômbia por 1 a 0, com gol do lateral Daniel Muñoz.

    Para o jogo derradeiro, a RD Congo precisava vencer o Uzbequistão para passar ao mata-mata. Porém, na partida, os congoleses saíram atrás no placar e foram para o segundo tempo precisando da virada, que aconteceu. Com gols de Yoane Wissa (duas vezes) e Fiston Mayele, a seleção africana conseguiu a classificação à segunda fase para encarar a Inglaterra.

    continua após a publicidade
    Samuel Moutoussamy, camisa 8 da RD Congo, e seus companheiros comemoram após a vitória por 3 a 1 durante a partida do Grupo K da Copa do Mundo FIFA 2026 entre RD Congo e Uzbequistão.
    Samuel Moutoussamy, camisa 8 da RD Congo, e seus companheiros comemoram após a vitória por 3 a 1 durante a partida do Grupo K da Copa do Mundo FIFA 2026 entre RD Congo e Uzbequistão. (Foto: Molly Darlington/ Getty Images via AFP)

    Chaveamento da Copa do Mundo

    Com o duelo entre Inglaterra e RD Congo definido, o vencedor irá encarar o vencedor de México e Equador, que será realizado na terça-feira (30), às 22h, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Desta partida das oitavas, sairá o possível adversário da Seleção Brasileira nas quartas de final.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Lance!
    Messi x Cristiano Ronaldo só na final: veja o chaveamento da CopaHá 1 minuto
    Oussama Benbot, goleiro da Argélia. (Reprodução/redes sociais)
    Copa do Mundo 2026Goleiro desbanca filho de Zidane e vira titular da Argélia na CopaHá 1 minuto
    Mayele abre os braços para comemorar um dos gols de RD Congo sobre Uzbequistão
    Copa do Mundo 2026Balanço do Grupo K: Portugal empata, Colômbia lidera e RD Congo faz históriaHá 5 minutos
    Lautaro Martínez comemora gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia, na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Lautaro Martínez marca primeiro gol pela Argentina em Copas do MundoHá 12 minutos
    Messi em Jordânia x Argentina da Copa do Mundo
    Fora de CampoImagens de Messi em Jordânia x Argentina viralizam: 'Habitual'Há 23 minutos
    Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Copa do Mundo 2026Dê suas notas: Colômbia e Portugal fazem jogo intenso, mas sem golsHá 31 minutos

    Mais LANCE!

    Dalot pela seleção portuguesa
    Destaque da seleção portuguesa abre o jogo após empate: 'Difícil'
    Samuel Moutoussamy, camisa 8 da RD Congo, e seus companheiros comemoram após a vitória por 3 a 1 durante a partida do Grupo K da Copa do Mundo FIFA 2026 entre RD Congo e Uzbequistão.
    Seleções africanas se destacam na primeira fase da Copa do Mundo
    Yoane Wissa, camisa 20 da RD Congo, comemora após a vitória por 3 a 1 durante a partida do Grupo K da Copa do Mundo FIFA 2026 entre RD Congo e Uzbequistão.
    Vitória da RD Congo mexe na tabela de terceiros; veja a briga pela última vaga
    Impedimento em Colômbia x Portugal revolta web: 'Inacreditável'
    cristiano ronaldo bravo em jogo de portugal
    Cristiano decepciona, e Portugal terá algoz do Brasil no mata-mata da Copa
    Wissa batendo pênalti contra o Uzbequistão na Copa do Mundo
    RD Congo x Uzbequistão: veja os melhores momentos do jogo do grupo K da Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Cristiano Ronaldo vira assunto com Messi em Portugal x Colômbia: 'Fugiu'
    Portugal e Colômbia na Copa do Mundo
    Próximo jogo de Portugal na Copa: veja adversário, data e horário
    Colômbia x Portugal: veja os melhores momentos do jogo do grupo K da Copa do Mundo
    Congolês Fiston Mayele comemora o segundo gol diante do Uzbequistão
    RD Congo faz história e se classifica na Copa: relembre a 1ª participação
    WIssa caindo contra o Uzbequistão na Copa do Mundo
    Histórico! RD Congo vira, elimina Uzbequistão e vai ao mata-mata da Copa do Mundo
    Portugal na Copa do Mundo contra Colômbia
    Portugal e Colômbia empatam sem gols e conhecem adversários da próxima fase
    Técnico Marcelo Bielsa gesticula na derrota do Uruguai para a Espanha
    Bielsa foi demitido? Entenda situação do treinador após queda na Copa