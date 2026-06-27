Inglaterra conhece adversário na segunda fase da Copa do Mundo Seleção inglesa terá pela frente a República Democrática do Congo

A Inglaterra irá enfrentar a República Democrática do Congo na segunda fase da Copa do Mundo, na quarta-feira (1), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), às 13h (de Brasília). Após confirmar a primeira colocação no Grupo L, os ingleses conheceram os adversários no mata-mata logo na sequência deste sábado (27), após virada heróica dos africanos sobre Uzbequistão.

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Campanha da Inglaterra

A Inglaterra começou a Copa do Mundo com uma grande estreia contra a Croácia, com vitória por 4 a 2, no AT&T Stadium, em Dallas, com dois gols de Harry Kane e outros de Jude Bellingham e Marcus Rashford. Na sequência, em partida realizada em Boston, os ingleses não conseguiram passar pela retranca de Gana e empataram por 0 a 0.

Na última rodada, a Inglaterra precisava vencer o Panamá para garantir a primeira colocação do grupo sem depender do duelo de Croácia e Gana. Após ir ao intervalo empatando sem gols, os ingleses conseguiram desbloquear a defesa panamenha com gols de Jude Bellingham e Harry Kane para garantir a liderança.

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Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Campanha do RD Congo

A República Democrática do Congo chegou à sua primeira Copa do Mundo para encarar Portugal de Cristiano Ronaldo na estreia. Na partida, os portugueses saíram na frente, mas os congoleses conseguiram empatar e manter o resultado. Porém, no segundo jogo, perderam para a Colômbia por 1 a 0, com gol do lateral Daniel Muñoz.

Para o jogo derradeiro, a RD Congo precisava vencer o Uzbequistão para passar ao mata-mata. Porém, na partida, os congoleses saíram atrás no placar e foram para o segundo tempo precisando da virada, que aconteceu. Com gols de Yoane Wissa (duas vezes) e Fiston Mayele, a seleção africana conseguiu a classificação à segunda fase para encarar a Inglaterra.

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Samuel Moutoussamy, camisa 8 da RD Congo, e seus companheiros comemoram após a vitória por 3 a 1 durante a partida do Grupo K da Copa do Mundo FIFA 2026 entre RD Congo e Uzbequistão. (Foto: Molly Darlington/ Getty Images via AFP)

Chaveamento da Copa do Mundo

Com o duelo entre Inglaterra e RD Congo definido, o vencedor irá encarar o vencedor de México e Equador, que será realizado na terça-feira (30), às 22h, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Desta partida das oitavas, sairá o possível adversário da Seleção Brasileira nas quartas de final.

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