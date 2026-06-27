Inglaterra conhece adversário na segunda fase da Copa do Mundo
Seleção inglesa terá pela frente a República Democrática do Congo
A Inglaterra irá enfrentar a República Democrática do Congo na segunda fase da Copa do Mundo, na quarta-feira (1), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), às 13h (de Brasília). Após confirmar a primeira colocação no Grupo L, os ingleses conheceram os adversários no mata-mata logo na sequência deste sábado (27), após virada heróica dos africanos sobre Uzbequistão.
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Campanha da Inglaterra
A Inglaterra começou a Copa do Mundo com uma grande estreia contra a Croácia, com vitória por 4 a 2, no AT&T Stadium, em Dallas, com dois gols de Harry Kane e outros de Jude Bellingham e Marcus Rashford. Na sequência, em partida realizada em Boston, os ingleses não conseguiram passar pela retranca de Gana e empataram por 0 a 0.
Na última rodada, a Inglaterra precisava vencer o Panamá para garantir a primeira colocação do grupo sem depender do duelo de Croácia e Gana. Após ir ao intervalo empatando sem gols, os ingleses conseguiram desbloquear a defesa panamenha com gols de Jude Bellingham e Harry Kane para garantir a liderança.
Campanha do RD Congo
A República Democrática do Congo chegou à sua primeira Copa do Mundo para encarar Portugal de Cristiano Ronaldo na estreia. Na partida, os portugueses saíram na frente, mas os congoleses conseguiram empatar e manter o resultado. Porém, no segundo jogo, perderam para a Colômbia por 1 a 0, com gol do lateral Daniel Muñoz.
Para o jogo derradeiro, a RD Congo precisava vencer o Uzbequistão para passar ao mata-mata. Porém, na partida, os congoleses saíram atrás no placar e foram para o segundo tempo precisando da virada, que aconteceu. Com gols de Yoane Wissa (duas vezes) e Fiston Mayele, a seleção africana conseguiu a classificação à segunda fase para encarar a Inglaterra.
Chaveamento da Copa do Mundo
Com o duelo entre Inglaterra e RD Congo definido, o vencedor irá encarar o vencedor de México e Equador, que será realizado na terça-feira (30), às 22h, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Desta partida das oitavas, sairá o possível adversário da Seleção Brasileira nas quartas de final.
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