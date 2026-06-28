Jordânia x Argentina: veja os melhores momentos do jogo do Grupo J da Copa do Mundo Seleção argentina confirmou sua classificação e a Jordânia deu adeus ao Mundial

A Argentina encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento. Neste domingo (28), a equipe comandada por Lionel Scaloni venceu a Jordânia por 3 a 1, no AT&T Stadium, em Dallas, pela terceira rodada do Grupo J.

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Lo Celso e Lautaro Martínez marcaram os gols argentinos no primeiro tempo, enquanto Al-Taamari diminuiu para os jordanianos na etapa final. Coube a Lionel Messi, que começou no banco de reservas, fechar o placar em uma cobrança de falta e alcançar uma marca inédita na história dos Mundiais.

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Como foi a partida?

Texto de: João Brandão.

Na etapa inicial, a Argentina não tomou conhecimento da Jordânia e controlou o confronto do início ao fim. Aos 18 minutos, Lo Celso abriu o placar em uma linda cobrança de falta no ângulo, embora o goleiro Abu Laila tenha falhado ao tentar adivinhar o canto da cobrança. Em outra chegada, Tagliafico cruzou rasteiro para Lautaro Martínez, que finalizou no travessão, enquanto Senesi cabeceou no rebote para grande defesa de Laila. No entanto, o defensor levou um chute no rosto de Al-Rashdan, e o árbitro assinalou pênalti após revisão no VAR. E aos 30 minutos, Lautaro Martínez converteu a cobrança e ampliou a vantagem da Albiceleste. Nos acréscimos, Julián Álvarez recebeu uma bola pelo lado esquerdo da área e finalizou de canhota para defesa de Laila.

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Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

No segundo tempo, a Argentina quase ampliou sobre a Jordânia com Lautaro Martínez soltando uma bomba da intermediária ofensiva e carimbando o travessão. No entanto, a equipe asiática diminuiu aos nove minutos com Al-Taamari recebendo um cruzamento rasteiro do lado direito e dando um carrinho na bola para estufar as redes. E aos 34 minutos, Messi cobrou uma falta rasteira à la Ronaldinho Gaúcho para ampliar o marcador e dar números finais a vitória da Albiceleste.

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