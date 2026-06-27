Lautaro Martínez marca primeiro gol pela Argentina em Copas do Mundo
Centroavante desencanta com a Albiceleste em Mundiais
Um dos grandes nomes da Argentina de Lionel Scaloni, Lautaro Martínez marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo diante da Jordânia. Em uma cobrança de pênalti, o centroavante deslocou o goleiro adversário e balançou as redes em jogo válido pela 3ª rodada do Grupo J, neste sábado (27).
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Na Copa do Mundo de 2022, Lautaro Martínez chegou na competição como o artilheiro da Era Scaloni. No entanto, o centroavante desperdiçou oportunidades e perdeu espaço para Julián Álvarez no decorrer do torneio em que a Albiceleste conquistou o título.
Nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo de 2026, Lautaro Martínez iniciou como titular, uma vez que Julián Álvarez vinha se recuperando de uma lesão muscular. No entanto, o camisa 22 passou em branco contra Argélia e Áustria.
Com o tento marcado na Jordânia, Lautaro Martínez chegou a 38 gols marcados com a camisa da Argentina e se aproxima de Kun Aguero. O ex-jogador balançou as redes 41 vezes e é o 3º maior goleador da história da Albiceleste.
Lautaro Martínez é homem de confiança na Argentina
Lautaro Martínez é considerado peça fundamental na Argentina de Lionel Scaloni, embora tenha perdido protagonismo nos últimos anos. Ainda assim, o atacante participou de nove jogos da Albiceleste nas duas últimas Copas do Mundo. O atleta só não participou da vitória da Scaloneta por 3 a 0 sobre a Croácia, na semifinal do Mundial de 2022.
No ano do título, Lautaro Martínez chegou a converter a última e decisiva cobrança na disputa por pênaltis em Argentina x Holanda, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022.
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