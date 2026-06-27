Balanço do Grupo K: Portugal empata, Colômbia lidera e RD Congo faz história
Equipes conheceram adversários da próxima fase
Neste sábado (27), o grupo K disputou a sua última partida pela fase de grupos da Copa do Mundo. Em uma noite agitada, Portugal e Colômbia, já classificados, descobriram seus adversários da próxima fase, enquanto RD Congo fez história com uma classificação inédita também.
Colômbia x Portugal
Portugal e Colômbia empataram sem gols neste sábado (27), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com a torcida colombiana dominando o Hard Rock Stadium, em Miami, a equipe encerrou a fase de grupos em primeiro lugar, com sete pontos. Portugal encerrou em segundo, com cinco.
Agora, na próxima fase, Colômbia enfrenta Gana, enquanto Portugal terá uma "pedreira" contra a Croácia.
RD Congo x Uzbesquistão
A República Democrática do Congo venceu o Uzbequistão por 3 a 1 na noite deste sábado, pela terceira rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Atlanta, e se classificou para a fase de 16 avos de final.
Shomurodov colocou os uzbeques em vantagem ainda no primeiro tempo, Wissa, de pênalti, deixou tudo igual na etapa final, Mayele virou e Wissa, de novo, apareceu para fechar a conta.
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A vitória da República Democrática do Congo mexeu diretamente na classificação geral dos terceiros colocados da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, a seleção africana entrou na zona dos oito melhores terceiros colocados e empurrou a Coreia do Sul para fora da lista de classificados. Antes do triunfo congolês, os sul-coreanos ocupavam a oitava posição entre os terceiros colocados, a última que dava vaga à próxima fase. Porém, com a entrada da RD Congo nessa disputa, a Coreia do Sul caiu para o nono lugar e acabou eliminada.
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