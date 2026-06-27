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Balanço do Grupo K: Portugal empata, Colômbia lidera e RD Congo faz história

Equipes conheceram adversários da próxima fase

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
27/06/2026 23:52
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Mayele abre os braços para comemorar um dos gols de RD Congo sobre Uzbequistão
Mayele abre os braços para comemorar um dos gols de RD Congo sobre Uzbequistão (Foto: FIfa/Divulgação)

Neste sábado (27), o grupo K disputou a sua última partida pela fase de grupos da Copa do Mundo. Em uma noite agitada, Portugal e Colômbia, já classificados, descobriram seus adversários da próxima fase, enquanto RD Congo fez história com uma classificação inédita também.

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    • Colômbia x Portugal

    Portugal Colômbia empataram sem gols neste sábado (27), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com a torcida colombiana dominando o Hard Rock Stadium, em Miami, a equipe encerrou a fase de grupos em primeiro lugar, com sete pontos. Portugal encerrou em segundo, com cinco.

    Agora, na próxima fase, Colômbia enfrenta Gana, enquanto Portugal terá uma "pedreira" contra a Croácia.

    Portugal na Copa do Mundo contra Colômbia
    Portugal empatou sem gols em última rodada do grupo K (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    RD Congo x Uzbesquistão

    República Democrática do Congo venceu o Uzbequistão por 3 a 1 na noite deste sábado, pela terceira rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Atlanta, e se classificou para a fase de 16 avos de final.

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    Shomurodov colocou os uzbeques em vantagem ainda no primeiro tempo, Wissa, de pênalti, deixou tudo igual na etapa final, Mayele virou e Wissa, de novo, apareceu para fechar a conta.

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    A vitória da República Democrática do Congo mexeu diretamente na classificação geral dos terceiros colocados da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, a seleção africana entrou na zona dos oito melhores terceiros colocados e empurrou a Coreia do Sul para fora da lista de classificados. Antes do triunfo congolês, os sul-coreanos ocupavam a oitava posição entre os terceiros colocados, a última que dava vaga à próxima fase. Porém, com a entrada da RD Congo nessa disputa, a Coreia do Sul caiu para o nono lugar e acabou eliminada.

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    Samuel Moutoussamy, camisa 8 da RD Congo, e seus companheiros comemoram após a vitória por 3 a 1 durante a partida do Grupo K da Copa do Mundo FIFA 2026 entre RD Congo e Uzbequistão.
    Samuel Moutoussamy, camisa 8 da RD Congo, e seus companheiros comemoram após a vitória por 3 a 1 durante a partida do Grupo K da Copa do Mundo FIFA 2026 entre RD Congo e Uzbequistão. (Foto: Molly Darlington/ Getty Images via AFP)

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