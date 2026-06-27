Dê suas notas: Colômbia e Portugal fazem jogo intenso, mas sem gols Colômbia chegou a fazer gol no segundo tempo, mas Var anulou

A seleção da Colômbia quase conseguiu a vitória sobre Portugal com um gol no fim, mas o tento foi anulado e as duas seleções ficaram no 0 a 0 neste sábado (27), no último duelo do Grupo K. Mesmo com o resultado, os colombianos avançaram em primeiro, com 7 pontos, e os portugueses em segundo, com 5 na pontuação. A República Democrática do Congo garantiu a vaga como terceira melhor colocada da competição.

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Na próxima fase, a Colômbia enfrentará a Gana, e ocupa a mesma chave do Brasil no mata-mata. Já os portugueses terão pela frente a Croácia.

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Cristiano Ronaldo em ação durante confronto entre Colômbia x Portugal (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A Colômbia começou melhor e pressionaram com chegadas que levaram perigo em finalizações de James Rodríguez, Córdoba e Jhon Arias, obrigando Diogo Costa a fazer boas defesas. Portugal respondeu em chutes de Bruno Fernandes e Rúben Dias, mas sem grande efetividade. Nos minutos finais da etapa, a seleção portuguesa cresceu no jogo e passou a pressionar. Vargas salvou a Colômbia ao defender um perigoso de Bruno Fernandes. O primeiro tempo terminou empatado sem gols.

O segundo tempo começou equilibrado, com as duas equipes trocando erros e dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras. A emoção ficou para os acréscimos. Aos 45 minutos, a Colômbia chegou a balançar as redes com Davinson Sánchez. Após cobrança curta de escanteio, Luis Díaz acionou Quintero, que cruzou para o zagueiro cabecear para o fundo do gol. O assistente, no entanto, assinalou impedimento no lance. O VAR revisou a jogada e confirmou a posição irregular, anulando o gol e mantendo o empate sem gols.

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