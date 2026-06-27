logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Dê suas notas: Colômbia e Portugal fazem jogo intenso, mas sem gols

Colômbia chegou a fazer gol no segundo tempo, mas Var anulou

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 23:27
Favorite o Lance! no Google
Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A seleção da Colômbia quase conseguiu a vitória sobre Portugal com um gol no fim, mas o tento foi anulado e as duas seleções ficaram no 0 a 0 neste sábado (27), no último duelo do Grupo K. Mesmo com o resultado, os colombianos avançaram em primeiro, com 7 pontos, e os portugueses em segundo, com 5 na pontuação. A República Democrática do Congo garantiu a vaga como terceira melhor colocada da competição.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Impedimento em Colômbia x Portugal revolta web: ‘Inacreditável’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • cristiano ronaldo bravo em jogo de portugal

    Cristiano decepciona, e Portugal terá algoz do Brasil no mata-mata da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 46 minutos
  • Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Cristiano Ronaldo vira assunto com Messi em Portugal x Colômbia: ‘Fugiu’

    Fora de Campo
    Há 48 minutos

    • Na próxima fase, a Colômbia enfrentará a Gana, e ocupa a mesma chave do Brasil no mata-mata. Já os portugueses terão pela frente a Croácia.

    ➡️ Melhores terceiros colocados da Copa: sete seleções já garantidas

    Cristiano Ronaldo sendo marcado contra a Colômbia
    Cristiano Ronaldo em ação durante confronto entre Colômbia x Portugal (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    A Colômbia começou melhor e pressionaram com chegadas que levaram perigo em finalizações de James Rodríguez, Córdoba e Jhon Arias, obrigando Diogo Costa a fazer boas defesas. Portugal respondeu em chutes de Bruno Fernandes e Rúben Dias, mas sem grande efetividade. Nos minutos finais da etapa, a seleção portuguesa cresceu no jogo e passou a pressionar. Vargas salvou a Colômbia ao defender um perigoso de Bruno Fernandes. O primeiro tempo terminou empatado sem gols.

    O segundo tempo começou equilibrado, com as duas equipes trocando erros e dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras. A emoção ficou para os acréscimos. Aos 45 minutos, a Colômbia chegou a balançar as redes com Davinson Sánchez. Após cobrança curta de escanteio, Luis Díaz acionou Quintero, que cruzou para o zagueiro cabecear para o fundo do gol. O assistente, no entanto, assinalou impedimento no lance. O VAR revisou a jogada e confirmou a posição irregular, anulando o gol e mantendo o empate sem gols.

    continua após a publicidade

    Dê suas notas para a partida dos jogadores de Portugal

    Dê suas notas para a partida dos jogadores da Colômbia

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Brasil x Japão
    🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71
    Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Messi em Jordânia x Argentina da Copa do Mundo
    Fora de CampoImagens de Messi em Jordânia x Argentina viralizam: 'Habitual'Há 3 minutos
    Dalot pela seleção portuguesa
    Copa do Mundo 2026Destaque da seleção portuguesa abre o jogo após empate: 'Difícil'Há 20 minutos
    Samuel Moutoussamy, camisa 8 da RD Congo, e seus companheiros comemoram após a vitória por 3 a 1 durante a partida do Grupo K da Copa do Mundo FIFA 2026 entre RD Congo e Uzbequistão.
    Copa do Mundo 2026Seleções africanas se destacam na primeira fase da Copa do MundoHá 25 minutos
    Yoane Wissa, camisa 20 da RD Congo, comemora após a vitória por 3 a 1 durante a partida do Grupo K da Copa do Mundo FIFA 2026 entre RD Congo e Uzbequistão.
    Copa do Mundo 2026Vitória da RD Congo mexe na tabela de terceiros; veja a briga pela última vagaHá 29 minutos
    Copa do Mundo 2026Impedimento em Colômbia x Portugal revolta web: 'Inacreditável'Há 38 minutos
    cristiano ronaldo bravo em jogo de portugal
    Copa do Mundo 2026Cristiano decepciona, e Portugal terá algoz do Brasil no mata-mata da CopaHá 47 minutos

    Mais LANCE!

    Wissa batendo pênalti contra o Uzbequistão na Copa do Mundo
    RD Congo x Uzbequistão: veja os melhores momentos do jogo do grupo K da Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Cristiano Ronaldo vira assunto com Messi em Portugal x Colômbia: 'Fugiu'
    Portugal e Colômbia na Copa do Mundo
    Próximo jogo de Portugal na Copa: veja adversário, data e horário
    Colômbia x Portugal: veja os melhores momentos do jogo do grupo K da Copa do Mundo
    Congolês Fiston Mayele comemora o segundo gol diante do Uzbequistão
    RD Congo faz história e se classifica na Copa: relembre a 1ª participação
    WIssa caindo contra o Uzbequistão na Copa do Mundo
    Histórico! RD Congo vira, elimina Uzbequistão e vai ao mata-mata da Copa do Mundo
    Portugal na Copa do Mundo contra Colômbia
    Portugal e Colômbia empatam sem gols e conhecem adversários da próxima fase
    Técnico Marcelo Bielsa gesticula na derrota do Uruguai para a Espanha
    Bielsa foi demitido? Entenda situação do treinador após queda na Copa
    Nico Williams no treino da seleção da Espanha
    Espanha descarta fratura em Yéremy Pino, mas liga alerta por Nico Williams
    Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
    Tuchel valoriza Inglaterra e projeta crescimento na Copa do Mundo
    Denílson durante programação do Sportv na Copa do Mundo
    Denílson aponta maior vexame da Copa do Mundo e o responsável: 'Tem que parar'
    Técnico escocês Steve Clarke durante coletiva na Copa do Mundo
    Treinador pede demissão após derrota na Copa do Mundo
    Felipe Melo é sincero sobre declaração de Rayan em coletiva da Seleção Brasileira
    Felipe Melo é sincero sobre fala polêmica de Rayan: 'Por isso'