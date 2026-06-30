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Leitores do Lance! apontam rival do Brasil nas oitavas da Copa

Enquete mostrou ampla preferência pela Costa do Marfim na próxima fase

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 15:24
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Seleção Brasileira quebrou uma escrita de 24 anos nesta Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Seleção Brasileira quebrou uma escrita de 24 anos nesta Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Costa do Marfim e Noruega disputam, nesta terça, uma das vagas para as oitavas de final da Copa do Mundo. O vencedor do confronto será o adversário do Brasil na próxima fase, em jogo que acontecerá no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília). Projetando esse jogo decisivo, o Lance! Procurou saber qual das duas seleções os leitores gostariam que a Seleção Brasileira enfrentasse.

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    A maioria dos participantes apontou a equipe africana como o rival ideal: 54% votaram na Costa do Marfim, contra 28% que preferiam a Noruega. Outros 12% consideraram qualquer um dos adversários igualmente forte, enquanto 5% afirmaram que ambos seriam confrontos acessíveis para a Seleção Brasileira.

    O meio-campista da Costa do Marfim, #18, Ibrahim Sangare (C), disputa a bola com o atacante norueguês #07 Alexander Sorloth (R) durante a partida de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Costa do Marfim e Noruega
    Ibrahim Sangare disputa a bola com Alexander Sorloth durante a partida de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Costa do Marfim e Noruega (Foto: Aric Becker / AFP)

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    Neste momento, a Noruega vai vencendo a partida com gol de Nusa, aos 39 minutos do primeiro tempo. Os noruegueses e marfinenses encararam a Seleção Brasileira apenas uma vez na história da competição. O encontro com a Noruega aconteceu em 1998, na França, pela fase de grupos, e contou com vitória brasileira por 2 a 1; já a Costa do Marfim enfrentou o Brasil em 2010, na África do Sul, e também foi derrotada (por 3 a 1) na fase de grupos.

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