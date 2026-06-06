Lance! e Toguro fecham parceria para a Copa do Mundo

O Lance! tem um reforço especial para a cobertura da Copa do Mundo. O influenciador Tiago Ribeiro de Lima, o Toguro, será nosso enviado para trazer curiosidades e bastidores do evento que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. O fato de não ser jornalista pode parecer fora do comum, mas é justamente por isso que a parceria foi construída.

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– A Copa do Mundo sempre foi um dos momentos mais importantes para a indústria de mídia e esporte. Historicamente, é quando os veículos aproveitam a atenção global para lançar novas tecnologias, testar formatos inovadores de conteúdo, atualizar seus portais, aplicativos e experimentar novas formas de se conectar com o público. O Lance! não é diferente e também está aproveitando esse ciclo para evoluir seus produtos e sua forma de contar histórias – destaca Gustavo Mota, CEO do Lance!.

Toguro (Foto: Reprodução)

A parceria com o influenciador é uma estratégia para aproximar o Lance! do público mais jovem. Com mais de 11 milhões de seguidores no Instagram e mais de 5 milhões de inscritos no YouTube, o produtor de conteúdo potencializará a marca da empresa reconhecida no cenário nacional há décadas.

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– Dentro dessa estratégia, entendemos que essa primeira parceria com o Toguro tem um papel muito relevante. O Lance! completa 30 anos em 2027 e, ao longo dessa trajetória, construiu uma marca extremamente forte no jornalismo esportivo. Ao mesmo tempo, sabemos que existe uma oportunidade de nos aproximarmos ainda mais da Geração Z e de novos públicos que hoje consomem esporte de uma maneira diferente. O Toguro tem uma conexão genuína com essa audiência e pode ajudar a levar a marca Lance! para pessoas que talvez ainda não tenham o hábito de acompanhar nosso conteúdo diariamente. Mais do que ampliar alcance, queremos criar uma ponte entre o jornalismo esportivo tradicional e as novas formas de entretenimento e consumo de conteúdo. Acreditamos que essa combinação entre credibilidade, informação e entretenimento pode tornar a cobertura da Copa ainda mais relevante, divertida e próxima da torcida brasileira – – ressalta Mota.

Copa do Mundo no Lance!

Além da participação de Toguro, o Lance! contará com mais quatro repórteres que cobrirão in loco a competição. A reportagem cobrirá o dia a dia da Seleção Brasileira e também trará bastidores do torneio que será realizado na América do Norte.

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No Brasil, a equipe seguirá trazendo detalhes das 104 partidas que serão disputadas na Copa do Mundo. O torneio terá início na próxima quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), com o duelo entre México e África do Sul.

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