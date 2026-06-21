Lamine Yamal supera Messi em lista de jogadores mais jovens a marcar em Copas Lamine Yamal balançou as redes contra a Arábia Saudita e entrou no top 10 da história da Copa do Mundo

Lamine Yamal fez história ao marcar contra a Arábia Saudita na segunda rodada do Grupo H na Copa do Mundo de 2026. Após começar do banco de reservas na estreia contra Cabo Verde devido a uma lesão, o jogador foi titular da Espanha no confronto deste domingo (21) e, com apenas 10 minutos em campo, já abriu o placar.

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O gol foi histórico não só para Yamal, que marcou pela primeira vez em Copas do Mundo, mas também para o futebol mundial como um todo. Com 18 anos e 343 dias, o espanhol se tornou o oitavo jogador mais jovem a marcar em uma partida de Mundial.

Yamal comemora o primeiro gol da partida, pela segunda rodada da Copa do Mundo (Foto: Gilson Melo/Agencia F8/Folhapress)

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Lamine Yamal marcado na história das Copas

Com o feito, Lamine Yamal superou Lionel Messi, agora nono nome da lista. Ainda assim, o jovem não é o recordista da Espanha: está atrás de Gavi, que marcou na Copa do Mundo de 2022 no Catar com 18 anos e 110 dias.

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Além de Lamine Yamal, outro nome que entrou nessa lista durante a Copa de 2026 foi o senegalês Ibrahim Mbaye, que marcou na derrota contra a França. Com menos de 18 anos, Gilberto Mora, do México, ainda pode ocupar o segundo lugar da lista, caso faça um gol neste Mundial.

Veja a lista atualizada dos dez jogadores mais jovens a marcar em Copas:

1 . Pelé (Brasil) — 17 anos e 239 dias (1958) 2 . Manuel Rosas (México) — 18 anos e 93 dias (1930) 3 . Gavi (Espanha) — 18 anos e 110 dias (2022) 4 . Ibrahim Mbaye (Senegal) — 18 anos e 143 dias (2026) 5 . Michael Owen (Inglaterra) — 18 anos e 190 dias (1998) 6 . Nicolae Kovács (Romênia) — 18 anos e 197 dias (1930) 7 . Dmitri Sychev (Rússia) — 18 anos e 231 dias (2002) 8 . Lamine Yamal (Espanha) — 18 anos e 343 dias (2026) 9 . Lionel Messi (Argentina) — 18 anos e 357 dias (2006) 10 . Julian Green (Estados Unidos) — 19 anos e 25 dias (2014)

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