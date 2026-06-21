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Lamine Yamal supera Messi em lista de jogadores mais jovens a marcar em Copas

Lamine Yamal balançou as redes contra a Arábia Saudita e entrou no top 10 da história da Copa do Mundo

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
21/06/2026 14:27
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Lamine Yamal marca contra a Arábia Saudita, na Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Lamine Yamal marca contra a Arábia Saudita, na Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Lamine Yamal fez história ao marcar contra a Arábia Saudita na segunda rodada do Grupo H na Copa do Mundo de 2026. Após começar do banco de reservas na estreia contra Cabo Verde devido a uma lesão, o jogador foi titular da Espanha no confronto deste domingo (21) e, com apenas 10 minutos em campo, já abriu o placar.

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    • O gol foi histórico não só para Yamal, que marcou pela primeira vez em Copas do Mundo, mas também para o futebol mundial como um todo. Com 18 anos e 343 dias, o espanhol se tornou o oitavo jogador mais jovem a marcar em uma partida de Mundial.

    Yamal comemora o primeiro gol da partida, pela segunda rodada da Copa do Mundo. (Foto: Gilson Melo/Agencia F8/Folhapress)
    Yamal comemora o primeiro gol da partida, pela segunda rodada da Copa do Mundo (Foto: Gilson Melo/Agencia F8/Folhapress)

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    Lamine Yamal marcado na história das Copas

    Com o feito, Lamine Yamal superou Lionel Messi, agora nono nome da lista. Ainda assim, o jovem não é o recordista da Espanha: está atrás de Gavi, que marcou na Copa do Mundo de 2022 no Catar com 18 anos e 110 dias.

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    Além de Lamine Yamal, outro nome que entrou nessa lista durante a Copa de 2026 foi o senegalês Ibrahim Mbaye, que marcou na derrota contra a França. Com menos de 18 anos, Gilberto Mora, do México, ainda pode ocupar o segundo lugar da lista, caso faça um gol neste Mundial.

    Veja a lista atualizada dos dez jogadores mais jovens a marcar em Copas:

      1.
    1. Pelé (Brasil) — 17 anos e 239 dias (1958)
      2. 2.
    2. Manuel Rosas (México) — 18 anos e 93 dias (1930)
      3. 3.
    3. Gavi (Espanha) — 18 anos e 110 dias (2022)
      4. 4.
    4. Ibrahim Mbaye (Senegal) — 18 anos e 143 dias (2026)
      5. 5.
    5. Michael Owen (Inglaterra) — 18 anos e 190 dias (1998)
      6. 6.
    6. Nicolae Kovács (Romênia) — 18 anos e 197 dias (1930)
      7. 7.
    7. Dmitri Sychev (Rússia) — 18 anos e 231 dias (2002)
      8. 8.
    8. Lamine Yamal (Espanha) — 18 anos e 343 dias (2026)
      9. 9.
    9. Lionel Messi (Argentina) — 18 anos e 357 dias (2006)
      10. 10.
    10. Julian Green (Estados Unidos) — 19 anos e 25 dias (2014)

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