Ibrahimović critica Koeman após eliminação da Holanda na Copa do Mundo Ex-atacante sueco disse que time "perdeu a identidade" e apontou o técnico holandês como principal culpado pela queda

O sueco Zlatan Ibrahimović criticou diretamente o técnico Ronald Koeman após a eliminação da Holanda para Marrocos, nos pênaltis, pela segunda fase da Copa do Mundo. Segundo o ex-atacante, agora como comentarista da Fox Sports durante o torneio, Koeman foi o maior culpado pela equipe holandesa cair precocemente na Copa do Mundo e que o resultado refletiu um trabalho que tirou a identidade da seleção.

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— Acho que essa derrota é culpa do Koeman, porque não reconheci essa seleção holandesa. A Holanda perdeu com uma identidade que não é a holandesa, e isso me irrita. Perca com a sua identidade... é isso que você é — comentou Ibrahimovic.

Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: Juan Madromata/AFP)

Holanda e Marrocos protagonizaram um jogo de emoção nos 16 avos. A partida terminou empatada em 1 a 1 no período regulamentar. E, nos pênaltis, os marroquinos levaram a melhor e venceram por 3 a 2. Para Ibrahimovic, o principal ponto negativo foi a postura da equipe em campo. Segundo ele, a seleção holandesa abandonou a identidade que sempre caracterizou seu futebol e se transformou em um modelo irreconhecível.

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— Não consigo entender a tática nem as mudanças feitas por Koeman. Por que mudar um sistema que vinha funcionando bem havia dois anos? E por que deixar no banco atacantes como Depay e Malen, principalmente quando tudo indicava que o jogo seria decidido nos pênaltis? Parece um treinador italiano. Joga para não perder — completou o ex-jogador e comentarista.

Entre frustração e euforia, a Holanda se despediu da Copa do Mundo, enquanto Marrocos está nas oitavas de final, fase em que vai encontrar seu próximo adversário: o Canadá. O confronto acontecerá no próximo sábado, às 14h (de Brasília).

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