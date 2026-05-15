Neymar relembra história com Justin Bieber: 'Seja o que Deus quiser'

Neymar publicou na tarde da última quinta-feira (14) um vídeo no seu canal no YouTube no qual relembra histórias da sua infância e da vida com os seus amigos mais próximos. Ao longo do vlog, o camisa 10 do Santos visitou a escolinha em que treinou futsal quando pequeno e reencontrou um dos primeiros treinadores da sua carreira.

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Após a visita, Neymar se reuniu com os amigos e lembrou alguns episódios cômicos que marcaram a sua trajetória. Entre eles, o jogador contou sobre a vez em que esteve com o astro da música Justin Bieber em uma festa.

— Meu pai nos reuniu assim, aí pô, a gente é sempre muito bagunceiro, né? E meu pai morrendo de medo da gente fazer alguma cagada e tal. Aí a casa que a gente alugou era muito cara. Aí meu pai: "Pô, beleza, vamos fazer uma festa aqui, mas, pelo amor de Deus, cuidado com tudo que vai ter aqui", porque tinha escultura em todo lugar — iniciou Neymar.

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— Daqui a pouco passa um cara andando de skate pela casa. Aí meu pai foi olhar para trás e era o Justin Bieber andando de skate na casa. Aí meu pai olhou assim e falou: "Mano, esquece tudo que eu falei, seja o que Deus quiser!" — completou o camisa 10 de maneira bem-humorada.

Justin Bieber é amigo de Neymar (Foto: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Na contagem regressiva para Copa, Neymar tem aprovação de Cuca para convocação na Seleção

O meia-atacante do Santos, Neymar, viveu uma noite sem grande brilho na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, na última quarta-feira (13), no Couto Pereira, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

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Apesar de não ter balançado as redes, o camisa 10 participou diretamente dos dois gols santistas, marcados por Gabriel Bontempo e Adonis Frías. Neymar arriscou finalizações de dentro e fora da área, tentou tabelas e jogadas individuais, mas viu novos protagonistas ganharem espaço no Peixe, enquanto Gabriel Barbosa, seu cunhado, iniciou a partida no banco de reservas.

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Nos minutos finais, Neymar ainda se envolveu em uma provocação com a torcida adversária. O jogador quase foi atingido por um copo d'água arremessado das arquibancadas e ouviu de um torcedor que estaria fora da próxima Copa do Mundo. A transmissão do Amazon Prime registrou o momento em que o craque respondeu com um gesto de "tchau", em alusão à eliminação do Coxa.

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Em entrevista coletiva, o técnico Cuca comentou sobre a possível convocação de Neymar para a Seleção Brasileira e ressaltou a importância do camisa 10 mesmo longe de sua melhor condição física.

— Eu não sei o que vai acontecer com o Neymar. Ele tem contrato até o final do ano e espero contar com ele. E, para a Copa, cada jogo que passa mostra a condição dele. Não é aquele Neymar do passado, mas cria para o adversário uma dificuldade enorme. Na Seleção, pode ajudar de muitas formas: vindo de trás, rifando alguém, pela inteligência, prendendo a bola, organizando, definindo. Joga pelo lado do campo, de 10, de falso 9. Eu não sei. Acho que a vaga está muito bem encaminhada e ele pode nos representar bem de uma forma legal. Acho necessário, no meu entendimento. Cabe ao pessoal da CBF analisar da melhor forma. Espero que o Brasil seja campeão. Domingo ele pode fazer mais um bom jogo e carimbar o passaporte para a Copa — afirmou o treinador.

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