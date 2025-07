Lewis Hamilton se derrete por álbum novo de Justin Bieber, SWAG

Lewis Hamilton, um dos maiores pilotos e astros da Fórmula 1, elogiou publicamente o novo álbum do cantor canadense Justin Bieber. O novo compilado de músicas do cantor pop vem após um hiato de quatro anos do último álbum. Este é o primeiro ato do cantor após o nascimento do seu filho Jack Blues Bieber.

- Estou orgulhoso de você irmão. Eu amei este álbum. Vão lá conferir - escreveu Hamilton em seu Instagram Stories.

Amizade de longas datas

A dupla já fez diversas aparições públicas, além de frequentemente interagirem nas redes sociais. Justin Bieber já foi prestigiar Hamilton no Grande Prêmio de Mônaco da Fórmula 1, já curtiram a noite juntos e até mesmo foram a um jogo de Seleção Brasileira com Neymar.

Justin Bieber e Lewis Hamilton no GP de Mônaco (Foto: Reprodução)

Outras vezes que Justin Bieber esteve com astros do esporte

