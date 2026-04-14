Para entender a evolução da seleção dos Estados Unidos nas Copas do Mundo, um dos pontos mais importantes é observar quem mais marcou gols pelo país no torneio. No topo dessa lista está Landon Donovan, nome que se tornou sinônimo da campanha norte-americana em Mundiais nas primeiras décadas do século 21. O Lance! responde quem é o maior artilheiro dos Estados Unidos na história das Copas do Mundo?

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Com cinco gols marcados, o ex-atacante ocupa de forma isolada a liderança da artilharia dos Estados Unidos na história das Copas do Mundo. A marca foi construída ao longo de três participações, em 2002, 2006 e 2010, e segue como referência para as gerações que vieram depois.

Além de liderar o ranking de gols, Donovan também se destacou pela regularidade e pela importância em momentos decisivos. Em 12 partidas disputadas em Mundiais, ele apareceu como protagonista em jogos fundamentais, ajudando a seleção norte-americana a alcançar resultados expressivos em diferentes edições do torneio.

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Sua trajetória em Copas ficou marcada especialmente por duas campanhas: a estreia em 2002, quando marcou contra Portugal e México, e a participação em 2010, quando foi decisivo com três gols e um papel central na classificação dos Estados Unidos para o mata-mata.

Por isso, falar do maior artilheiro dos Estados Unidos na história das Copas do Mundo é falar também da consolidação da seleção no cenário internacional. Donovan virou o principal símbolo dessa caminhada e continua no topo de uma lista que ainda desafia os nomes da nova geração.

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Quem é o maior artilheiro dos Estados Unidos na história das Copas do Mundo?

A marca de Landon Donovan

Donovan construiu sua condição de principal nome ofensivo da seleção norte-americana ao longo de três participações em Mundiais. Na sua estreia, na Copa de 2002, realizada na Coreia do Sul e no Japão, marcou dois gols. Um deles veio na vitória por 3 a 2 sobre Portugal, ainda na fase de grupos, e o outro apareceu no triunfo por 2 a 0 diante do México, resultado que levou os Estados Unidos às quartas de final.

O auge da sua produção ofensiva aconteceu na Copa de 2010, na África do Sul. Naquele torneio, Donovan marcou três vezes e foi decisivo para a campanha dos norte-americanos. O gol mais lembrado foi o anotado nos acréscimos contra a Argélia, que garantiu a classificação da equipe para o mata-mata. Ele ainda converteu um pênalti contra a Eslovênia e marcou na derrota para Gana, nas oitavas de final.

Os maiores goleadores dos Estados Unidos

Logo atrás de Donovan, outros nomes importantes da história da seleção norte-americana também deixaram sua marca em Copas do Mundo.

Landon Donovan — 5 gols

O líder isolado da artilharia dos Estados Unidos em Mundiais precisou de 12 jogos para alcançar o topo. Ele também divide com Clint Dempsey o posto de maior artilheiro da seleção norte-americana na história, com 57 gols no total.

Clint Dempsey — 4 gols

Atacante de grande presença na área, Dempsey marcou quatro vezes em Copas e foi o único jogador dos Estados Unidos a balançar as redes em três edições diferentes do torneio, nas Copas de 2006, 2010 e 2014.

Bert Patenaude — 4 gols

Nome histórico do futebol norte-americano, Patenaude marcou seus quatro gols na Copa de 1930, no Uruguai. A Fifa reconhece oficialmente que ele foi autor do primeiro hat-trick da história das Copas, com três gols na vitória por 3 a 0 sobre o Paraguai.

Brian McBride — 3 gols

Centroavante forte no jogo aéreo, McBride anotou três gols em Mundiais. Ele marcou contra o Irã, em 1998, e voltou a ser decisivo em 2002, com gols diante de Portugal e México.

A chance da nova geração

Com os Estados Unidos entre os países-sede da Copa do Mundo de 2026, a nova geração terá a oportunidade de disputar o torneio em casa e tentar se aproximar da marca de Donovan. O principal nome capaz de ameaçar o recorde é Christian Pulisic.

Referência técnica da equipe, Pulisic já soma um gol em Copas do Mundo, marcado na vitória por 1 a 0 sobre o Irã, no Catar, em 2022. Na mesma edição, Tim Weah e Haji Wright também balançaram as redes pela primeira vez no torneio.

A marca de Landon Donovan permanece intacta desde 2010 e ajuda a medir o tamanho do desafio ofensivo da seleção dos Estados Unidos no maior palco do futebol mundial.