Estados Unidos perde peça importante para a Copa do Mundo

Anfitrião da Copa do Mundo deste ano, os Estados Unidos terão desfalque de peso no torneio: o atacante Patrick Agyemang, de 25 anos. O jogador do Derby County lesionou o tendão de Aquiles durante a vitória por 2 a 0 sobre o Stoke City pela Championship, a segunda divisão inglesa, conforme confirmado pelo clube na terça-feira (7), dia seguinte ao duelo.

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Agyemang em ação pelo Derby County no futebol inglês (Foto: Divulgação / Derby County)

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Pivô de 1,93m de altura e forte presença física, Agyemang estreou pela seleção americana no ano passado e logo se tornou peça importante. Desde então, fez nove jogos como titular e entrou no decorrer de outros cinco, com um total de seis gols marcados.

O pivô começou no banco de reservas os dois amistosos mais recentes de preparação para a Copa do Mundo, contra Bélgica e Portugal, mas foi acionado pelo técnico Mauricio Pochettino nas duas partidas. Diante da equipe belga, precisou de apenas 19 minutos em campo para balançar as redes.

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Pelo Derby County, Agyemang soma dez gols em 38 jogos na atual temporada. Segundo a imprensa europeia, o bom desempenho despertou interesse de dois clubes da Premier League, a primeira divisão inglesa: Crystal Palace e Leeds United.

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Derby County confirma Agyemang fora da Copa do Mundo

"O clube confirma que Patrick Agyemang sofreu uma lesão grave no tendão de Aquiles durante o primeiro tempo da partida contra o Stoke City, pela Sky Bet Championship.

Patrick passará por uma nova avaliação da lesão ainda hoje.

O clube oferecerá a Patrick o mais alto nível de cuidados médicos e reabilitação durante toda a sua recuperação.

Todos no Derby County estão totalmente ao lado de Patrick neste momento difícil e continuarão a apoiá-lo em cada etapa do caminho.

Em decorrência desta lesão, Patrick infelizmente ficará de fora da Copa do Mundo da Fifa deste verão.

No momento, seria precipitado estabelecer um prazo para sua recuperação.

Novas atualizações serão comunicadas oportunamente."