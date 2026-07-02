Veteranos e promessas lideram Suíça e Argélia em duelo inédito na Copa: veja curiosidades Seleções se enfrentam em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa

Suíça e Argélia se enfrentam na madrugada desta sexta-feira (3), à 0h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá, pela segunda fase da Copa do Mundo. As duas seleções apostam na experiência de seus principais craques e também em jovens promessas para buscar a classificação às oitavas de final.

Suíça e Argélia se enfrentam na madrugada desta sexta-feira (3), à 0h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá, pela segunda fase da Copa do Mundo. As duas seleções apostam na experiência de seus principais craques e também em jovens promessas para buscar a classificação às oitavas de final.

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Este será o primeiro confronto oficial entre suíços e argelinos na história. As equipes já se enfrentaram em duas ocasiões anteriormente, ambas em amistosos não oficiais disputados na década de 1980, com duas vitórias da Suíça.

As campanhas na fase de grupos foram bem diferentes. Invicta, a Suíça avançou como líder do Grupo B. Já a Argélia precisou lutar até a última rodada e se classificou como uma das melhores terceiras colocadas do Mundial.

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Suíça

A Suíça tem como principal líder e referência técnica o camisa 10 e capitão Granit Xhaka. Com passagens por Arsenal e Bayer Leverkusen, e atualmente no Sunderland, o meio-campista comanda a equipe na busca por uma vaga nas oitavas de final. Caso avance, a seleção suíça alcançará essa fase pela quarta Copa do Mundo consecutiva. Desde o Mundial de 2014, no Brasil, os suíços chegaram às oitavas em todas as edições.

Os holofotes também estão voltados para o jovem Johan Manzambi, que já desponta como um dos principais candidatos ao prêmio de Melhor Jogador Jovem da Copa. Em apenas três partidas, somente uma delas como titular, o atacante soma três gols e uma assistência, consolidando-se como uma das revelações do torneio.

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Manzambi ( Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Argélia na Copa

O craque Riyad Mahrez é a principal estrela da seleção argelina. Mesmo aos 35 anos, o capitão segue como a principal referência técnica da equipe, que busca conquistar sua primeira vitória em um mata-mata de Copa do Mundo. A melhor campanha da Argélia no torneio foi em 2014, quando caiu nas oitavas de final para a futura campeã Alemanha.

Além de Mahrez, a Argélia deposita suas esperanças em outras duas figuras importantes. Uma delas é o meio-campista Ibrahim Maza, de apenas 20 anos, apontado como uma das grandes promessas da seleção. A outra é o técnico Vladimir Petković, que conhece muito bem o adversário. O treinador comandou a Suíça por sete anos e esteve à frente da equipe em três grandes competições, incluindo a Copa do Mundo de 2018.

Vladimir Petkovic (Photo by Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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