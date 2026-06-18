Rocky Balboa vira ponto de encontro de brasileiros antes de Brasil x Haiti Brasileiros invadem a Filadélfia para segunda partida da Seleção na Copa

A contagem regressiva para Brasil x Haiti já tomou conta das ruas da Filadélfia. A pouco mais de um dia da segunda partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, marcada para esta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), a cidade da Pensilvânia ganhou ainda mais verde e amarelo. O Lance! percorreu alguns dos principais pontos turísticos locais e encontrou brasileiros de todas as regiões do país espalhados pelas ruas, praças e atrações mais famosas.

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O local mais disputado pelos torcedores era a icônica estátua de Rocky Balboa, posicionada na entrada do Museu de Artes da Filadélfia. A cena lembrava um verdadeiro ponto de peregrinação. Brasileiros e turistas de diversas nacionalidades encaravam filas para registrar uma foto ao lado do personagem eternizado por Sylvester Stallone.

O monumento faz referência ao primeiro filme da franquia "Rocky", lançado em 1976 e vencedor de três Oscars: Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Edição. Entre uma foto e outra, não faltavam camisas da Seleção, bandeiras do Brasil e até fantasias temáticas.

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A atmosfera de Copa do Mundo também já tomou conta da cidade. Alguns monumentos e áreas turísticas receberam decoração especial para o torneio. Em uma das principais avenidas da Filadélfia, bandeiras de países com forte presença cultural ou ligação histórica com a cidade enfeitavam os postes. O Brasil ganhou destaque em um dos trechos mais movimentados, exatamente em frente à Catedral de São Pedro e São Paulo, um dos cartões-postais locais.

Entre os personagens encontrados pelo Lance!, estava o paulista Alex Pereira, que chamou atenção ao circular fantasiado de Fuleco, mascote da Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. O traje virou atração para turistas e brasileiros que pediam fotos constantemente.

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Veterano em Mundiais, o catarinense Nilson não escondeu a empolgação. Esta é sua quinta Copa do Mundo acompanhando a Seleção de perto.

— Para o jogo estará lotado. É a quinta Copa que estou vindo. Comecei na África do Sul, pena que eu não consegui ver o Brasil ser campeão — disse.

Apesar da paixão inabalável, ele acredita que o time ainda pode render mais.

— A expectativa é sempre grande. A Seleção precisa melhorar muito.

Da Paraíba, um grupo de amigos também marcou presença. Datobi, de Campina Grande, destacou a mobilização dos paraibanos para acompanhar o torneio.

— Fizemos um grupo, uma turma, e estamos aqui representando a Paraíba.

Confiante, ele acredita em uma reação da equipe de Carlo Ancelotti.

— O Brasil começou devagar. É igual carro velho, quando pega na ladeira, não para mais. Brasil campeão.

Quem também acompanha a Seleção de perto é João Luiz, de São Paulo. Vivendo sua quarta Copa do Mundo presencialmente, ele espera uma atuação diferente da apresentada na estreia contra Marrocos.

— Quarta Copa do Mundo in loco. A expectativa é melhor porque, na primeira partida, o Brasil jogou muito mal. Todo mundo foi mal. Tiraria apenas o Vinicius, que se esforçou mais. A gente jogou contra um time bom também. O Marrocos não é fácil.

Com a chegada de mais brasileiros a cada hora, a expectativa é de que a Filadélfia receba uma verdadeira invasão verde e amarela até o apito inicial. E, se depender da confiança da torcida, a Seleção terá um mar de apoio nas arquibancadas para buscar a primeira vitória nesta Copa do Mundo.

Estátua de Rocky Balboa vira ponto de encontro da torcida brasileira (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)

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