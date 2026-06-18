Marrocos desembarca em Boston para jogo decisivo contra a Escócia Partida entre Escócia e Marrocos acontece nesta sexta-feira (19), na cidade de Boston

A seleção de Marrocos, que está hospedada na região de Nova York/Nova Jersey durante sua estadia na Copa do Mundo, viajou para Boston nesta quarta-feira (17), visando à preparação para enfrentar a Escócia. O confronto, válido pela segunda rodada do Grupo C, acontece nesta sexta-feira (19), às 19h (horário de Brasília), e será realizado no Boston Stadium (Gillette Stadium).

Antes de deixar o território de Nova York/Nova Jersey, a delegação marroquina realizou o penúltimo treino preparatório. A expectativa é que a equipe faça uma última atividade hoje (18) para que o técnico Mohamed Ouahbi promova os ajustes finais e os encaixes necessários no time.

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Escócia e Marrocos se reencontram

As seleções de Escócia e Marrocos se preparam para reeditar um confronto histórico. As duas equipes se enfrentaram pela única vez em Copas do Mundo na fase de grupos de 1998, em uma chave que também contava com Brasil e Noruega.

Após 28 anos de ausência no Mundial, a Escócia chega ao embate como líder do Grupo C, embalada pela vitória por 1 a 0 sobre o Haiti na estreia. A seleção comandada por Steve Clarke segue na busca por "algo especial" no torneio e tem como objetivo principal alcançar o mata-mata da Copa pela primeira vez em sua história.

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Por outro lado, a seleção de Marrocos encontra-se na segunda colocação da chave, com um ponto, após arrancar um empate em 1 a 1 com o Brasil. Os marroquinos saíram na frente com gol de Saibari que, segundo o jornal francês Foot Mercato, já tem um acordo verbal para se transferir ao Bayern de Munique na próxima temporada.

Histórico do Confronto

Escócia e Marrocos se enfrentaram apenas uma vez na história, justamente na Copa do Mundo de 1998, na França, quando as duas seleções dividiam o Grupo A ao lado do Brasil.

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Naquela ocasião, Marrocos venceu por 3 a 0, em Saint-Étienne, em partida que selou a eliminação escocesa na fase de grupos.

O detalhe curioso é que Brasil, Marrocos e Escócia compartilham o mesmo grupo pela segunda vez em Copas do Mundo, repetindo exatamente a configuração de 28 anos atrás.

Achraf Hakimi e o atacante marroquino Soufiane Rahimi participam do treino durante a preparação para a Copa do Mundo de 2026 (Foto de Charly Triballeau / AFP)

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