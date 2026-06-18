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Veja gols e melhores momentos de Tchéquia e África do Sul na Copa do Mundo

Novamente, europeus saem na frente e levam empate

PorLance!São Paulo (SP)
18/06/2026 15:43
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A Tchéquia empatou com a África do Sul pelo placar de 1 a 1, nesta quinta-feira (18). A partida foi a primeira disputada na segunda rodada da Copa do Mundo, do mesmo grupo, México e Coréia do Sul jogam ainda nesta quinta.

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    Como foi o jogo?

    A Tchéquia saiu na frente no primeiro tempo, desperdiçou chances claras para ampliar e viu a África do Sul arrancar o empate de pênalti aos 83 minutos. O 1 a 1 no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, deixa as duas seleções em situação delicada no Grupo A da Copa do Mundo, ambas ainda sem vitória na competição. Michal Sadílek abriu o placar logo aos 6 minutos, mas a vantagem durou até o fim do segundo tempo.

    O jogo foi marcado pelo desperdício tcheco e pela dificuldade sul-africana em criar oportunidades. Patrik Schick, principal referência ofensiva dos europeus, errou duas cabeçadas livres dentro da área e não conseguiu converter a pressão em gols. Do outro lado, a África do Sul só encontrou o caminho da rede após Thapelo Maseko sofrer pênalti por toque de mão dentro da área. Teboho Mokoena converteu a cobrança e garantiu o ponto para os africanos.

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    Gol rápido tcheco e chances desperdiçadas em Atlanta

    A Tchéquia assumiu o controle do jogo desde o início e criou a primeira grande chance antes de completar um minuto de partida. Patrik Schick subiu sozinho para cabecear após cruzamento da esquerda, mas mandou a bola sem direção, desperdiçando oportunidade clara. A pressão inicial surtiu efeito aos 6 minutos, quando Michal Sadílek finalizou de pé esquerdo dentro da área após passe de Alexandr Sojka e abriu o placar.

    A África do Sul respondeu com duas boas chances em sequência. Aos 12 minutos, Oswin Appollis arriscou de fora da área e o desvio na defesa quase surpreendeu o goleiro Matej Kovar. Quatro minutos depois, Iqraam Rayners se atrapalhou dentro da pequena área e não conseguiu finalizar após cruzamento. A seleção africana acumulou cartões amarelos — Teboho Mokoena aos 33 minutos e Thalente Mbatha aos 40 — e terminou a etapa inicial em desvantagem, sem conseguir equilibrar as ações.

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    Tchéquia empata com África do Sul (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    Pênalti nos minutos finais garante empate sul-africano

    O segundo tempo começou com a Tchéquia pressionando. Logo aos 47 minutos, Lukas Cerv acertou forte finalização de fora da área e obrigou Ronwen Williams a espalmar para escanteio. Na sequência, Schick voltou a cabecear sozinho, mas mandou nas mãos do goleiro. A seleção europeia tinha o controle, porém não conseguia ampliar o placar mesmo com espaços na defesa adversária.

    O cenário mudou nos minutos finais. Aos 82 minutos, Thapelo Maseko avançou pela direita, cortou para a perna esquerda e finalizou. A bola bateu no braço de Pavel Sulc dentro da área, e a árbitra Tori Penso marcou pênalti. Teboho Mokoena cobrou no canto esquerdo e empatou o jogo aos 83 minutos. O tempo restante teve chances para os dois lados — Relebohile Mofokeng e Evidence Makgopa pararam em Kovar, enquanto Lukas Provod mandou para fora após falha de Schick —, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.

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