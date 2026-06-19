logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Jogo entre Estados Unidos e Austrália vale vaga no mata-mata da Copa

Equipes se enfrentam às 16h (de Brasília) desta sexta-feira (19)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 12:53
Favorite o Lance! no Google
Nestory Irankunda e Christian Pulisic, respectivas referências de Austrália e Estados Unidos
Nestory Irankunda e Christian Pulisic, respectivas referências de Austrália e Estados Unidos (Fotos: Stu Forster e Andy Lyons / AFP)

O segundo classificado para o mata-mata da Copa do Mundo pode ser definido nesta sexta-feira (19) — na noite anterior, o México conquistou a primeira vaga. Se o duelo entre Estados Unidos e Austrália terminar com vitória de qualquer um dos lados, o ganhador garantirá presença na próxima fase. O jogo decisivo acontece às 16h (de Brasília), no Estádio de Seattle, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade
  • Raul Rangel faz defesa em finalização de Son no jogo entre México e Coreia do Sul, pela Copa do Mundo

    Solidez defensiva faz México ter campanha perfeita e garantir vaga no mata-mata da Copa

    Copa do Mundo
    Há 25 minutos
  • Lance!

    Por que a Austrália joga de amarelo se a sua bandeira é azul?

    Copa do Mundo
    Há 39 minutos
  • Estados Unidos estrearam na Copa do Mundocom goleada (Foto: Frederic J. Brown/ AFP)

    Seleção surpresa? Após o show na estreia, Estados Unidos tentam garantir a classificação

    Copa do Mundo
    Há 4 horas

    • As seleções americana e australiana venceram seus jogos da 1ª rodada. Portanto, o possível ganhador do jogo de logo mais chegaria a seis pontos. Como o primeiro critério de desempate da fase de grupos é o confronto direto, quem triunfar na partida não poderá ser ultrapassado pelo perdedor. Pelo mesmo grupo, os zerados Turquia e Paraguai se enfrentam às 00h (de Brasília).

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Se o vencedor do confronto da madrugada for o time que perdeu para o ganhador do jogo da tarde na 1ª rodada, a seleção classificada também já terá a liderança do Grupo D garantida. O mesmo vale se as seleções turca e paraguaia empatarem.

    continua após a publicidade

    Exemplo: se os Estados Unidos vencerem a Austrália, chegarão a seis pontos. Já se o Paraguai superar a Turquia, alcançará a marca de três pontos. No entanto, como os americanos ganharam dos paraguaios na estreia, terão a vantagem do confronto direto e não poderão ser ultrapassados.

    Miguel Almiron e Hakan Calhanoglu, respectivos astros de Paraguai e Turquia
    Miguel Almirón e Hakan Hakan Çalhanoğlu, respectivos astros de Paraguai e Turquia (Foto: Daniel Duarte e Ozan Kose / AFP)

    + Aposte em EUA x Austrália e outros jogos da Copa do Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Tudo aberto se EUA e Austrália empatarem

    Um empate entre Estados Unidos e Austrália ainda não definiria classificação para os 16 avos de final, primeira fase do mata-mata. Dependendo da combinação de resultados, seria possível até que as quatro seleções terminassem a fase de grupos com os mesmos quatro pontos. Nesse caso, o critério de desempate passaria a ser o saldo de gols.

    Obs.: Vale ressaltar que os oito melhores terceiros colocados da fase de grupos também avançam para o mata-mata.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Copa do MundoJonathan David marca segundo hat-trick da Copa e aproxima Canadá de classificação inéditaHá 5 minutos
    Wilton Pereira Sampaio expulsa jogador em México x África do Sul (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    Copa do MundoApós seis expulsões diretas, Copa do Mundo de 2026 já supera 2022 e 2018Há 5 minutos
    Endrick e Carlo Ancelotti durante treino da seleção brasileira durante preparação para a Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraEndrick é a solução para a Seleção? Colunistas opinam antes de Brasil x HaitiHá 12 minutos
    Raul Rangel faz defesa em finalização de Son no jogo entre México e Coreia do Sul, pela Copa do Mundo
    Copa do MundoSolidez defensiva faz México ter campanha perfeita e garantir vaga no mata-mata da CopaHá 26 minutos
    Lance! NegóciosO Lance! Impresso voltou! Tudo sobre a edição histórica do Manual do TorcedorHá 27 minutos
    João Neves fez único gol da seleção portuguesa na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    Copa do MundoDeclaração de João Neves sobre Cristiano Ronaldo irrita internautas: 'Bizarro'Há 30 minutos

    Mais LANCE!

    Bellegarde em ação na Copa do Mundo (Foto: EFE/EPA/GREG M. COOPER ORG XMIT)
    Conheça a incrível história de Bellegarde, camisa 10 do Haiti
    Por que a Austrália joga de amarelo se a sua bandeira é azul?
    Endrick e Carlo Ancelotti durante treino da seleção brasileira durante preparação para a Copa do Mundo
    De Romário a Benedita: Endrick une rivais políticos e Baixinho cobra Ancelotti ao Lance!
    Referência da Seleção do Haiti nunca pisou no país (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Oponente do Brasil, principal atleta do Haiti joga com dois brasileiros
    Hajime Moriyasu tira foto com Harry Kane e atitude ganha manchetes de portais esportivos. (Foto: Reprodução/ Twitter)
    Técnico do Japão vira assunto nas redes após selfie com Harry Kane durante Copa do Mundo
    "Maldição do Rocky" movimenta torcedores na Filadélfia antes de jogo do Brasil
    Endrick não entrou na partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Por que Ancelotti ainda segura Endrick apesar da pressão da torcida
    Yamal ainda é dúvida para Espanha x Arábia Saudita (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)
    Yamal titular? Craque atualiza condição física após estreia de poucos minutos
    Cristiano Ronaldo após empate de Portugal com RD Congo na estreia da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    João Neves comenta sobre Cristiano Ronaldo: 'Não é diferente dos outros'
    Scaloni observa treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo
    Titular da Argentina treina separado e é dúvida para 2ª rodada da Copa do Mundo
    Vozinha no duelo entre Cabo Verde e Espanha pela Copa do Mundo. (Foto: Reuters/Folhapress)
    Após drama com visto, mãe de Vozinha embarca para acompanhar goleiro de Cabo Verde na Copa
    Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    Wilton Pereira apitará mais um jogo da Copa e se aproxima de recorde brasileiro
    Real Betis x Rayo Vallecano - Borja Iglesias
    'É jogador?' Atacante da Espanha é barrado após curtir dia de folga; entenda