Jogo entre Estados Unidos e Austrália vale vaga no mata-mata da Copa Equipes se enfrentam às 16h (de Brasília) desta sexta-feira (19)

O segundo classificado para o mata-mata da Copa do Mundo pode ser definido nesta sexta-feira (19) — na noite anterior, o México conquistou a primeira vaga. Se o duelo entre Estados Unidos e Austrália terminar com vitória de qualquer um dos lados, o ganhador garantirá presença na próxima fase. O jogo decisivo acontece às 16h (de Brasília), no Estádio de Seattle, nos Estados Unidos.

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As seleções americana e australiana venceram seus jogos da 1ª rodada. Portanto, o possível ganhador do jogo de logo mais chegaria a seis pontos. Como o primeiro critério de desempate da fase de grupos é o confronto direto, quem triunfar na partida não poderá ser ultrapassado pelo perdedor. Pelo mesmo grupo, os zerados Turquia e Paraguai se enfrentam às 00h (de Brasília).

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Se o vencedor do confronto da madrugada for o time que perdeu para o ganhador do jogo da tarde na 1ª rodada, a seleção classificada também já terá a liderança do Grupo D garantida. O mesmo vale se as seleções turca e paraguaia empatarem.

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Exemplo: se os Estados Unidos vencerem a Austrália, chegarão a seis pontos. Já se o Paraguai superar a Turquia, alcançará a marca de três pontos. No entanto, como os americanos ganharam dos paraguaios na estreia, terão a vantagem do confronto direto e não poderão ser ultrapassados.

Miguel Almirón e Hakan Hakan Çalhanoğlu, respectivos astros de Paraguai e Turquia (Foto: Daniel Duarte e Ozan Kose / AFP)

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Tudo aberto se EUA e Austrália empatarem

Um empate entre Estados Unidos e Austrália ainda não definiria classificação para os 16 avos de final, primeira fase do mata-mata. Dependendo da combinação de resultados, seria possível até que as quatro seleções terminassem a fase de grupos com os mesmos quatro pontos. Nesse caso, o critério de desempate passaria a ser o saldo de gols.

Obs.: Vale ressaltar que os oito melhores terceiros colocados da fase de grupos também avançam para o mata-mata.