Por que a Austrália joga de amarelo se a sua bandeira é azul? A tradição foi oficializada pelo governo em 1984

A Austrália disputa sua sétima Copa do Mundo e, com sua presença, resgata um questionamento tradicional: por que os atletas usam predominantemente o amarelo em seus uniformes esportivos? A resposta está na identidade nacional e no esporte. Embora a bandeira oficial do país tenha as cores azul, vermelha e branca, os atletas australianos entram em campo vestindo verde e dourado. Essa tradição foi oficializada pelo governo em 1984, após pressão popular para que os símbolos esportivos refletissem a verdadeira essência daquela terra, não seu passado colonial.

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O uso dessas cores nos gramados e pistas começou no início do século XX, mas o decreto de 1984 unificou o sentimento do país. A escolha é uma homenagem à acácia-dourada, a flor típica da nação. Além disso, a combinação carrega forte simbolismo: o dourado ressalta as vitórias esportivas, a riqueza mineral, as praias e as colheitas locais; já o verde destaca as florestas de eucaliptos e os horizontes infinitos do território.

Austrália em ação (Foto: Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Para a população, as regras de uso são flexíveis, mas há uma exigência oficial: para que o verde e o dourado representem o país corretamente, as duas tonalidades devem aparecer juntas, sem a interferência do branco ou de qualquer outra cor.

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O contraste com a bandeira oficial

Criada em 1901, a bandeira da Austrália reflete os vínculos históricos com o Império Britânico. O pavilhão traz a Union Jack (a bandeira do Reino Unido) no canto superior esquerdo, além da constelação do Cruzeiro do Sul e a Estrela da Commonwealth.

Por representar o período de colonização, o pavilhão oficial perdeu espaço no coração dos torcedores. A adoção do verde e do ouro pelas seleções australianas representa a identidade contemporânea da Austrália, um símbolo autêntico que desconecta o país da antiga herança imperial e une o povo sob uma mesma paixão.

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Austrália em campo

A seleção australiana mede forças com os Estados Unidos nesta sexta-feira, às 16h, no Lumen Field, em Seattle. O duelo contra os anfitriões tem caráter decisivo na disputa pela liderança do Grupo D da Copa do Mundo.

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