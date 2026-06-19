Seleção surpresa? Após o show na estreia, Estados Unidos tentam garantir a classificação Anfitriões enfrentam a Austrália e podem assegurar a vaga com nova vitória

Após uma goleada surpreendente sobre o Paraguai por 4 a 1 na estreia da Copa do Mundo, os Estados Unidos voltam a campo na tarde desta sexta-feira (19), às 16h (de Brasília), para enfrentar a Austrália, no Seattle Field, pela segunda rodada do torneio. A seleção, que é uma das anfitriãs deste Mundial, tenta uma das vagas para a próxima fase no Grupo D, que ainda tem a Turquia como adversário.

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Durante o primeiro jogo, os norte-americanos impressionaram com a intensidade com que ditaram o ritmo contra os paraguaios. Com a marcação alta durante todo o tempo, conseguiram sufocar o adversário e também contaram com destaques individuais, especialmente quando a bola estava nos pés de Pulisic e Balogun. Pulisic, o craque do time, é dúvida para a partida contra a Austrália, por causa de uma lesão na panturrilha esquerda. Já Balogun, que fez dois gols na estreia, está na briga pela artilharia do Mundial.

Dados do duelo da primeira rodada mostraram que os Estados Unidos tiveram 65% de posse de bola, além de 16 finalizações, contra apenas nove do Paraguai, números que confirmam o domínio. A julgar pela estreia, os americanos podem sonhar alto neste Mundial. É essa mentalidade vencedora que o técnico Mauricio Pochettino tenta implantar na seleção.

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— Nossa equipe precisa demonstrar o desejo de ser a melhor, de ser sempre a primeira, de vencer, de competir... Todos os valores que este país demonstra para o resto do mundo. Os Estados Unidos têm o talento para fazer algo grande — afirmou Pocchetino em entrevista ao site da Fifa.

A melhor campanha da seleção masculina dos Estados Unidos em Copas do Mundo foi o terceiro lugar conquistado na edição inaugural do torneio em 1930, no Uruguai. Na era moderna, o melhor resultado da equipe foi na edição de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, quando foi eliminada pela Holanda nas oitavas de final.

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Treinador da seleção estadunidense desde setembro de 2024, Pochettino afirmou pouco antes do início da competição que se sente pronto para esse desafio na carreira, apesar do pouco tempo que teve para conhecer e trabalhar com a equipe. Os resultados foram irregulares durante o período de preparação, mas o início da Copa empolgou os torcedores.

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Pochettino disse que o time é talentoso, mas que precisa entregar algo a mais:

— Talento sem compromisso é um jogo que se transforma em individualidade, e apenas com individualidade não se ganha. Você ganha por meio do compromisso de gerar ou criar uma equipe com uma base sólida, uma estrutura sólida. E aí, quando o talento aparece, essa equipe o apoia e dá a possibilidade de o talento fazer a diferença — disse o treinador.

Caso vença essa segunda partida, os Estados Unidos serão líderes isolados da chave, já que a Austrália inicia essa rodada com os mesmos três pontos do rival. Assim, poderiam garantir a classificação caso o Paraguai vença ou empate com a Turquia no outro jogo da chave.