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Jogador que quebrou a perna na Copa do Mundo recebe alta após cirurgia

Koné retorna à concentração do Canadá após lesão sofrida contra o Catar

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 16:00
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Ismael Kone deixa o campo do jogo entre Canadá e Catar de maca, na Copa do Mundo
Ismael Kone deixa o campo do jogo entre Canadá e Catar de maca, na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/AFP)

Ismaël Koné recebeu alta hospitalar neste sábado (20) e voltou a se juntar à delegação do Canadá após permanecer 48 horas internado. O volante de 24 anos passou por uma cirurgia na perna esquerda, lesionada durante a Copa do Mundo, e retornou à concentração utilizando muletas. Na chegada, foi recebido com aplausos pelos companheiros e membros da comissão técnica.

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  • O canadense Ismael Koné fez post no Instagram se pronunciando sobre lesão sentida na estreia da Copa do Mundo, (Foto: Divulgação/ Instagram)

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    A grave lesão aconteceu na vitória canadense por 6 a 0 sobre o Catar, pela segunda rodada da fase de grupos. Na reta final da partida, o meio-campista catariano Assim Madibo acertou uma forte entrada na perna esquerda de Koné, provocando a fratura. O lance gerou comoção imediata entre jogadores das duas equipes, e Madibo acabou expulso com cartão vermelho direto.

    No dia seguinte à cirurgia, Koné publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo o apoio recebido e demonstrando confiança na recuperação:

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    — Aos meus irmãos canadenses, enquanto me transformei em auxiliar técnico para apoiá-los à beira do campo, quero que saibam que eu amo vocês do fundo do coração. Nossa irmandade significa tudo para mim. O que vocês fizeram ficará comigo para sempre. Voltarei muito em breve e continuaremos criando mais memórias juntos.

    Jesse Marsch consola Ismael Koné após lesão em Canadá x Catar (Foto: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES)
    Jesse Marsch consola Ismael Koné após lesão em Canadá x Catar (Foto: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES)

    Clube de Koné pode receber quantia milionária da Fifa

    Além do impacto esportivo para a seleção canadense, a lesão também terá reflexos financeiros para o Sassuolo, clube de Koné. A equipe italiana deverá ser contemplada pelo Programa de Proteção de Clubes da Fifa, mecanismo criado para indenizar clubes que cedem atletas às seleções e os perdem por lesões sofridas em partidas oficiais.

    O programa prevê compensação quando o jogador fica incapacitado por mais de 28 dias consecutivos em decorrência de uma lesão durante o período em que representa sua seleção. O valor é calculado com base no salário fixo do atleta e pode chegar a 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões) por jogador, com um limite diário de 20.548 euros durante, no máximo, um ano de afastamento.

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    Segundo estimativas da imprensa internacional, caso Koné permaneça aproximadamente cinco meses em recuperação, o Sassuolo poderá receber uma indenização superior a R$ 3,5 milhões. O montante definitivo dependerá do tempo em que o volante permanecer fora dos gramados.

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