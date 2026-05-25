Botafogo terá um representante de peso nos gramados norte-americanos durante a próxima Data Fifa. O jovem goleiro Cristhian Loor, de apenas 20 anos, foi convocado pela seleção do Equador para o amistoso contra a Arábia Saudita, que acontece no próximo sábado (30), nos Estados Unidos.

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Cristhian Loor em treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva / Botafogo)

Loor faz parte de uma lista de 34 nomes observados pela comissão técnica equatoriana. Este é um dos últimos testes da equipe antes do fechamento da lista definitiva para a Copa do Mundo.

A trajetória de Cristhian Loor no Glorioso é recente, mas meteórica. O goleiro chegou ao clube em junho de 2025, contratado durante a janela de transferências voltada para a disputa da Copa do Mundo de Clubes.

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Na época, a operação teve o "selo de aprovação" do técnico Renato Paiva, que conhecia o potencial do jovem. A diretoria alvinegra viu no atleta uma excelente oportunidade de mercado, garantindo um contrato longo, válido até o fim de 2028.

Formado nas categorias de base do Independiente del Valle, clube conhecido por revelar talentos na América do Sul, Loor acumula passagens por todas as seleções de base (Sub-17 e Sub-20). Antes de chegar ao Brasil, o goleiro já havia experimentado a rotina do time profissional em seu país natal.

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Pelo Botafogo, Cristhian Loor ainda aguarda sua estreia no time principal, tendo disputado quatro partidas pelas categorias de base para manter o ritmo e a adaptação ao futebol brasileiro.

O amistoso contra a Arábia Saudita serve como o "vestibular final". Confira o cronograma da seleção equatoriana:

30 de maio: Amistoso contra a Arábia Saudita (EUA).

1º de junho: Anúncio da lista final de convocados para a Copa do Mundo.

7 de junho: Amistoso contra a Guatemala (já com o elenco oficial).

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