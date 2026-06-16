logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Jogador da Copa do Mundo que viralizou nas redes vai disputar a Sul-Americana

Lateral que ganhou repercussão mundial nas redes sociais jogará no Olimpia

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
16/06/2026 11:51
Favorite o Lance! no Google
Tim Payne (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
Tim Payne (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
Ver Resumo da matéria por IA
Tim Payne, lateral-direito da seleção da Nova Zelândia, está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Olimpia, do Paraguai. O jogador ganhou repercussão mundial nas últimas semanas após viralizar nas redes sociais antes do início da Copa do Mundo, em uma campanha que fez seu número de seguidores saltar de cerca de 4 mil para mais de 5,8 milhões, ultrapassando inclusive a população de seu país.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Tim Payne, lateral-direito da seleção da Nova Zelândia, está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Olimpia, do Paraguai. O jogador ganhou repercussão mundial nas últimas semanas após viralizar nas redes sociais antes do início da Copa do Mundo, em uma campanha que fez seu número de seguidores saltar de cerca de 4 mil para mais de 5,8 milhões, ultrapassando inclusive a população de seu país.

continua após a publicidade
  • Haaland Noruega (Foto: Reprodução Instagram Haaland)

    Astro da Noruega, Haaland vale dez vezes mais que toda a seleção do Iraque

    Copa do Mundo
    Há 42 minutos
  • Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva comemoram gol pela seleção portuguesa (Foto: Sergei Gapon/AFP)

    Às vésperas de estreia na Copa, Portugal participa de Media Day; veja vídeo

    Copa do Mundo
    Há 30 minutos
  • Atacante possivelmente não jogará a fase de grupos da Copa (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

    Vampeta detona convocação de Neymar para Copa do Mundo: ‘Tira sonho’

    Fora de Campo
    Há 37 minutos

    • De acordo com o jornalista César Luis Merlo, especialista no mercado de transferências sul-americano, Payne já acertou os termos contratuais com o Olimpia. O clube paraguaio também chegou a um acordo com o Wellington Phoenix, da Austrália, equipe que detém os direitos do atleta. A expectativa é que o Olimpia oficialize a contratação nas próximas horas.

    Payne viralizou nas redes sociais

    Tim Payne viralizou nas redes graças a uma campanha inusitada criada pelo streamer argentino elscarso no fim de maio. O influenciador decidiu descobrir quem era o jogador menos conhecido nas redes sociais entre todos os atletas que disputariam a Copa do Mundo e chegou ao nome do lateral da Nova Zelândia.

    continua após a publicidade

    Após identificá-lo como o "menos famoso" do torneio, elscarso publicou um vídeo incentivando seus seguidores a acompanharem Payne e interagirem com suas publicações. A mobilização rapidamente viralizou e gerou um crescimento impressionante nas redes sociais do jogador.

    Em poucos dias, Payne saltou de cerca de 4 mil seguidores para mais de 5,7 milhões, número que supera a população da Nova Zelândia, estimada em aproximadamente 5,3 milhões de habitantes.

    continua após a publicidade

    Surpreso com a repercussão, o jogador publicou um vídeo agradecendo o carinho recebido. Em espanhol ele classificou os dias da campanha como uma "loucura", agradeceu o apoio recebido de pessoas de diversas partes do mundo e fez um agradecimento especial a elscarso, responsável por impulsionar sua popularidade nas redes sociais.

    Tim Payne pode enfrentar brasileiros na Sul-Americana

    Além do Campeonato Paraguaio, Tim Payne também terá pela frente a disputa da Copa Sul-Americana com a camisa do Olimpia. A equipe paraguaia fez uma campanha sólida na fase de grupos, terminando na liderança de uma chave que contava com o Vasco, e garantiu vaga direta nas oitavas de final da competição. Na próxima fase, o Olimpia enfrentará o vencedor do playoff entre Vasco e Independiente Medellín.

    O lateral neozelandês também poderá enfrentar outros clubes brasileiros que seguem na disputa da Sul-Americana. Entre eles estão Atlético Mineiro, Botafogo, São Paulo, Grêmio, Santos e Red Bull Bragantino, equipes que figuram entre os candidatos ao título continental.

    Zagueiro Tim Payne finaliza com a perna direita, que está suspensa no ar, e a bola flutua a sua frente
    Zagueiro Tim Payne, da seleção neozelandesa. (Imagem: Reprodução / Instagram)

    + Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Sugerida para você!

    Haiti, próximo adversário do Brasil no Grupo C
    Seleção BrasileiraPróximo adversário do Brasil se torna a pior seleção da Copa; entendaHá 5 minutos
    Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva comemoram gol pela seleção portuguesa (Foto: Sergei Gapon/AFP)
    Copa do MundoÀs vésperas de estreia na Copa, Portugal participa de Media Day; veja vídeoHá 31 minutos
    Trevoh Chalobah - Chelsea
    Copa do MundoConvocado: Chalobah herda vaga de Livramento na InglaterraHá 35 minutos
    Atacante possivelmente não jogará a fase de grupos da Copa (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Fora de CampoVampeta detona convocação de Neymar para Copa do Mundo: 'Tira sonho'Há 38 minutos
    Haaland Noruega (Foto: Reprodução Instagram Haaland)
    Copa do MundoAstro da Noruega, Haaland vale dez vezes mais que toda a seleção do IraqueHá 45 minutos
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraHaiti será o 50º adversário diferente do Brasil em Copas do MundoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    Wilton pode se tornar árbitro brasileiro com mais jogos em Copas do Mundo
    Massis na Copa do Mundo
    Presidente do São Paulo participa de agenda CBF durante Copa do Mundo
    Jogo da Seleção Brasileira chegou a atrasar mais de quatro minutos para começar (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Brasil x Haiti: arbitragem é definida com comissão 100% europeia
    Douglas Santos durante treino da Seleção Brasileira nos Estadps Unidos
    Douglas Santos: 'O primeiro pensamento é vencer o Haiti, mas sem soberba'
    elenco alemanha copa do mundo
    Por que os jogadores estão usando chuteiras rosas na Copa do Mundo?
    Baixa na Inglaterra: Tino Livramento deve ser cortado da Copa do Mundo após sofrer lesão
    Ex-lateral direito aponta problemas ofensivos na Amarelinha (Foto: Reprodução)
    Denílson propõe mudança radical na Seleção Brasileira; Felipão aprova
    Histórico! Copa do Mundo registra 100% de empates em um único dia, feito inédito no formato atual
    Kylian Mbappé mira artilharia geral da seleção francesa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Quem é a namorada de Mbappé, craque da França?
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (16/6)
    Messi observa a bola Trionda durante treino da Argentina na véspera do jogo contra a Argélia, pela Copa do Mundo
    Na Copa do Mundo, Argentina e Messi reencontram Argélia após quase 20 anos
    O atacante Folarin Balogun comemora o segundo gol americano nos 4 a 1 sobre o Paraguai (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
    Análise: Balogun mantém vivo o sonho americano na Copa
    tiago-leifert-sbt
    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (16)?