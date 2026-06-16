Jogador da Copa do Mundo que viralizou nas redes vai disputar a Sul-Americana Lateral que ganhou repercussão mundial nas redes sociais jogará no Olimpia

Tim Payne, lateral-direito da seleção da Nova Zelândia, está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Olimpia, do Paraguai. O jogador ganhou repercussão mundial nas últimas semanas após viralizar nas redes sociais antes do início da Copa do Mundo, em uma campanha que fez seu número de seguidores saltar de cerca de 4 mil para mais de 5,8 milhões, ultrapassando inclusive a população de seu país.

Tim Payne, lateral-direito da seleção da Nova Zelândia, está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Olimpia, do Paraguai. O jogador ganhou repercussão mundial nas últimas semanas após viralizar nas redes sociais antes do início da Copa do Mundo, em uma campanha que fez seu número de seguidores saltar de cerca de 4 mil para mais de 5,8 milhões, ultrapassando inclusive a população de seu país.

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De acordo com o jornalista César Luis Merlo, especialista no mercado de transferências sul-americano, Payne já acertou os termos contratuais com o Olimpia. O clube paraguaio também chegou a um acordo com o Wellington Phoenix, da Austrália, equipe que detém os direitos do atleta. A expectativa é que o Olimpia oficialize a contratação nas próximas horas.

Payne viralizou nas redes sociais

Tim Payne viralizou nas redes graças a uma campanha inusitada criada pelo streamer argentino elscarso no fim de maio. O influenciador decidiu descobrir quem era o jogador menos conhecido nas redes sociais entre todos os atletas que disputariam a Copa do Mundo e chegou ao nome do lateral da Nova Zelândia.

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Após identificá-lo como o "menos famoso" do torneio, elscarso publicou um vídeo incentivando seus seguidores a acompanharem Payne e interagirem com suas publicações. A mobilização rapidamente viralizou e gerou um crescimento impressionante nas redes sociais do jogador.

Em poucos dias, Payne saltou de cerca de 4 mil seguidores para mais de 5,7 milhões, número que supera a população da Nova Zelândia, estimada em aproximadamente 5,3 milhões de habitantes.

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Surpreso com a repercussão, o jogador publicou um vídeo agradecendo o carinho recebido. Em espanhol ele classificou os dias da campanha como uma "loucura", agradeceu o apoio recebido de pessoas de diversas partes do mundo e fez um agradecimento especial a elscarso, responsável por impulsionar sua popularidade nas redes sociais.

Tim Payne pode enfrentar brasileiros na Sul-Americana

Além do Campeonato Paraguaio, Tim Payne também terá pela frente a disputa da Copa Sul-Americana com a camisa do Olimpia. A equipe paraguaia fez uma campanha sólida na fase de grupos, terminando na liderança de uma chave que contava com o Vasco, e garantiu vaga direta nas oitavas de final da competição. Na próxima fase, o Olimpia enfrentará o vencedor do playoff entre Vasco e Independiente Medellín.

O lateral neozelandês também poderá enfrentar outros clubes brasileiros que seguem na disputa da Sul-Americana. Entre eles estão Atlético Mineiro, Botafogo, São Paulo, Grêmio, Santos e Red Bull Bragantino, equipes que figuram entre os candidatos ao título continental.

Zagueiro Tim Payne, da seleção neozelandesa. (Imagem: Reprodução / Instagram)

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