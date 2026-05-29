Desafio na web faz jogador 'menos conhecido' da Copa ir de 4 mil a 1 milhão de seguidores
Jogador foi surpreendido com número de seguidores repentinos; entenda o motivo
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A Copa do Mundo está prestes a começar, e alguns jogadores começam a ganhar fama por motivos inusitados, seja por conta do álbum de figurinhas, pelas atuações memoráveis na competição ou por gafes e momentos engraçados. O zagueiro Tim Payne, da seleção da Nova Zelândia, conseguiu viralizar pela razão mais improvável o possível: saiu de 4 mil seguidores em sua conta pessoal no Instagram para mais de 1 milhão.
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Payne, que atua no Wellington Phoenix, clube do seu país natal, foi considerado pelo streamer argentino Elscarso como o jogador 'menos famoso' entre todos que disputarão a Copa do Mundo. Com a visibilidade promovida pelo influenciador, o zagueiro começou a receber muitos seguidores repentinamente, sem saber o porquê.
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O Streamer se chama Valen Scarsini, conhecido como 'Elscarso' nas redes sociais. Ele começou a procurar quem, entre todos os jogadores da Copa do Mundo, era o jogador menos conhecido nas redes sociais.
O influenciador fez um vídeo incentivando o público a engajar com as publicações do jogador nas redes sociais, que antes recebiam, em média, 200 curtidas e tinha 4 mil seguidores. No vídeo, ele incentiva que falem do jogador em todo lugar, e que tirem fotos com a figurinha do jogador no álbum da Copa. O objetivo era saber quantas pessoas poderiam conhecer o atleta antes que do torneio começar.
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Para agradecer, o zagueiro postou um vídeo "arranhando" um espanhol, explicando que ainda está aprendendo e praticando a língua. Ele disse que as últimas 48 horas foram uma loucura, agradeceu o amor recebido de todo lugar do mundo e o streamer Elcarso, que o promoveu.
A Nova Zelândia, seleção de Tim Payne, terá uma missão na Copa do Mundo que, embora pareça simples, será muito difícil: vencer a primeira partida da história do país na competição.
A seleção da Nova Zelândia ocupa o grupo G, e estreia na Copa do Mundo contra o Irã, em Los Angeles, no dia 15 de junho, e enfrenta posteriormente Egito e Bélgica na primeira fase.
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