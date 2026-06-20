logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Oasis na Copa? Kane se emociona com música que uniu torcida e jogadores

Capitão inglês celebra vitória na estreia da Copa do Mundo e elogia o ambiente de competitividade saudável

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 05:30
Favorite o Lance! no Google
Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Harry Kane descreveu a celebração com os torcedores após a vitória da Inglaterra sobre a Croácia como um dos momentos mais marcantes de sua trajetória pela seleção. Logo após o final da partida de estreia na Copa do Mundo de 2026, em Dallas, o elenco se uniu aos torcedores presentes no estádio para cantar a música "Wonderwall", da banda Oasis lançado em 1995. Em entrevista ao podcast oficial da delegação inglesa, o capitão exaltou o momento

continua após a publicidade
  • Bukayo Saka e Declan Rice deixam o gramado após Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Astro da Inglaterra deve iniciar no banco contra Gana por lesão

    Copa do Mundo
    Há 9 horas
  • Thomas Tuchel em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Fifa altera protocolo na Copa do Mundo após reclamação de Tuchel

    Copa do Mundo
    Há 10 horas
  • Hajime Moriyasu tira foto com Harry Kane e atitude ganha manchetes de portais esportivos. (Foto: Reprodução/ Twitter)

    Técnico do Japão vira assunto nas redes após selfie com Harry Kane durante Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 17 horas

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    A aproximação com o público atende a um dos objetivos traçados pelo técnico Thomas Tuchel, que assumiu o cargo com a meta de dar continuidade ao trabalho de Gareth Southgate no fortalecimento do vínculo entre a equipe e a torcida. Remanescente do grupo semifinalista do Mundial de 2018, ao lado de Jordan Pickford e John Stones, Kane igualou o recorde de Gary Lineker ao atingir a marca de 10 gols em Copas do Mundo, mas preferiu valorizar a atmosfera criada nas arquibancadas no Texas.

    — Aquele foi um dos meus momentos favoritos vestindo a camisa da Inglaterra, especialmente em um grande torneio. Sei que é apenas o primeiro jogo e não estamos nos deixando levar, mas aquela conexão emocional com os torcedores... Nós sabemos o quanto isso significa para eles. Nós temos essa ligação agora, mas aquele momento, cantando Wonderwall no estádio… Todo mundo sabia a letra e foi um momento realmente especial — declarou Harry Kane.

    continua após a publicidade

    Renovação e disputa interna

    Aos 32 anos, o centroavante também comentou sobre o atual estágio de transição da seleção inglesa. O capitão destacou que o ambiente interno apresenta uma dinâmica diferente em relação aos ciclos anteriores, impulsionada pela chegada de jovens atletas que trouxeram maior intensidade aos treinamentos realizados nos Estados Unidos.

    A liderança dos atletas mais experientes tem sido utilizada para guiar os novos talentos e gerenciar a disputa por espaço na equipe titular sem que isso afete o convívio no vestiário. Segundo Kane, a concorrência interna tem servido para elevar o nível técnico coletivo do grupo para o restante da competição.

    continua após a publicidade

    — Este torneio parece um pouco diferente. Nossos papéis mudaram um pouco, obviamente, sendo os caras mais experientes, os mais velhos. Há um frescor nisso, onde você pode realmente ver a fome, o desejo e a empolgação dos jogadores no time apenas por fazer parte do que pode ser, obviamente, um verão especial. Existe uma competição por vagas, mas não há raiva em relação ao seu concorrente. É literalmente: vamos disputar a posição, quem tiver que jogar vai jogar e eu estarei pronto para entrar e fazer a diferença quando chegar a minha vez — concluiu o atacante.

    Jogadores da Inglaterra antes da partida contra a Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Jogadores da Inglaterra antes da partida contra a Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    elenco alemanha copa do mundo
    Copa do MundoCosta do Marfim impõe desafio à Alemanha, que tenta espantar trauma na CopaHá 3 minutos
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Copa do MundoQual foi o placar do jogo do Brasil na Copa do Mundo?Há 23 minutos
    Holanda tenta se recuperar e enfrenta poder ofensivo bilionário da Suécia (Foto: Juan Mabromata/AFP)
    Copa do MundoHolanda tenta parar dupla bilionária da Suécia após estreia amarga na CopaHá 33 minutos
    Vini Jr. participou de dois gols e fez o terceiro do Brasil contra o Haiti (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Copa do MundoResultados do dia: veja os placares do 10º dia da Copa do MundoHá 2 horas
    Paraguai Copa do Mundo
    Copa do MundoBalanço do Grupo D: Turquia é eliminada, e Estados Unidos lideraHá 3 horas
    Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
    Copa do MundoTurquia decepciona e se torna a segunda eliminada da Copa do MundoHá 3 horas

    Mais LANCE!

    Paraguai Copa do Mundo
    Com gol relâmpago, Paraguai vence e elimina a Turquia na Copa do Mundo
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Balanço do dia: Brasil e Marrocos vencem, e EUA se garantem no mata-mata
    Matheus Cunha celebra vitória do Brasil contra o Haiti
    Emocionado, Matheus Cunha celebra gols, relembra raízes e agradece Romário
    Miguel Almirón foi expulso em Túrquia x Paraguai pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução CazéTV)
    Almirón é o primeiro jogador expulso na Copa do Mundo por nova regra da Fifa
    Goleiro Alisson cumprimenta o zagueiro Gabriel Magalhães após a vitória do Brasil sobre o Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Casagrande é sincero após vitória do Brasil: 'Precisa convencer'
    Rayan foi entrevistado por Romário depois de Brasil x Haiti (Foto: Reprodução CazéTV)
    A Romário, Rayan revela nervosismo antes de estreia na Copa: 'Perna tremendo'
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Balanço Grupo C: Brasil garante liderança, mas tem Marrocos na cola
    Alisson exalta maturidade da Seleção Brasileira e destaca solidez defensiva contra o Haiti
    Endrick não entrou na partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Campanha com Endrick gera notificação da CBF à 99
    Neymar faz reclamações com a arbitragem de Brasil x Marrocos
    Ancelotti garante que Neymar estará disponível para jogo com a Escócia
    Cria da base do Vasco marca gol em Copa do Mundo na partida entre Turquia e Paraguai
    Vini Jr revela temor por lesão de Raphinha: 'A mesma da última vez'
    Vini Jr. marcou o terceiro gol do Brasil sobre o Haiti (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
    Jornalista critica Brasil após vitória sobre o Haiti: 'Falhou'