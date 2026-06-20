Oasis na Copa? Kane se emociona com música que uniu torcida e jogadores Capitão inglês celebra vitória na estreia da Copa do Mundo e elogia o ambiente de competitividade saudável

Harry Kane descreveu a celebração com os torcedores após a vitória da Inglaterra sobre a Croácia como um dos momentos mais marcantes de sua trajetória pela seleção. Logo após o final da partida de estreia na Copa do Mundo de 2026, em Dallas, o elenco se uniu aos torcedores presentes no estádio para cantar a música "Wonderwall", da banda Oasis lançado em 1995. Em entrevista ao podcast oficial da delegação inglesa, o capitão exaltou o momento

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A aproximação com o público atende a um dos objetivos traçados pelo técnico Thomas Tuchel, que assumiu o cargo com a meta de dar continuidade ao trabalho de Gareth Southgate no fortalecimento do vínculo entre a equipe e a torcida. Remanescente do grupo semifinalista do Mundial de 2018, ao lado de Jordan Pickford e John Stones, Kane igualou o recorde de Gary Lineker ao atingir a marca de 10 gols em Copas do Mundo, mas preferiu valorizar a atmosfera criada nas arquibancadas no Texas.

— Aquele foi um dos meus momentos favoritos vestindo a camisa da Inglaterra, especialmente em um grande torneio. Sei que é apenas o primeiro jogo e não estamos nos deixando levar, mas aquela conexão emocional com os torcedores... Nós sabemos o quanto isso significa para eles. Nós temos essa ligação agora, mas aquele momento, cantando Wonderwall no estádio… Todo mundo sabia a letra e foi um momento realmente especial — declarou Harry Kane.

continua após a publicidade

Renovação e disputa interna

Aos 32 anos, o centroavante também comentou sobre o atual estágio de transição da seleção inglesa. O capitão destacou que o ambiente interno apresenta uma dinâmica diferente em relação aos ciclos anteriores, impulsionada pela chegada de jovens atletas que trouxeram maior intensidade aos treinamentos realizados nos Estados Unidos.

A liderança dos atletas mais experientes tem sido utilizada para guiar os novos talentos e gerenciar a disputa por espaço na equipe titular sem que isso afete o convívio no vestiário. Segundo Kane, a concorrência interna tem servido para elevar o nível técnico coletivo do grupo para o restante da competição.

continua após a publicidade

— Este torneio parece um pouco diferente. Nossos papéis mudaram um pouco, obviamente, sendo os caras mais experientes, os mais velhos. Há um frescor nisso, onde você pode realmente ver a fome, o desejo e a empolgação dos jogadores no time apenas por fazer parte do que pode ser, obviamente, um verão especial. Existe uma competição por vagas, mas não há raiva em relação ao seu concorrente. É literalmente: vamos disputar a posição, quem tiver que jogar vai jogar e eu estarei pronto para entrar e fazer a diferença quando chegar a minha vez — concluiu o atacante.

Jogadores da Inglaterra antes da partida contra a Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.