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Destaque na Copa que foi alvo do Palmeiras é anunciado em time inglês

Atacante esteve na mira do Palmeiras em 2025

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 16:46
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Julio Enciso marcou os dois gols pela seleção do Paraguai na Liga dos Campeões
Julio Enciso marcou os dois gols pela seleção do Paraguai na Liga dos Campeões. (Foto: Reprodução/X/@CONMEBOL)

O Ipswich Town anunciou oficialmente nesta segunda-feira (17) a contratação do atacante paraguaio Julio Enciso, de 22 anos, que pertencia ao Strasbourg, da França. O jogador, que foi um dos principais nomes da seleção do Paraguai na última Copa do Mundo, assinou um vínculo válido por cinco temporadas, com validade até junho de 2031. A negociação foi fechada por cifras que giram em torno de 26 milhões de libras (aproximadamente 30 milhões de euros), valor que inclui bônus por metas atingidas. Em 2025, o atacante foi alvo do Palmeiras e chegou até a manifestar desejo de atuar pelo clube brasileiro, mas a negociação acabou não dando certo.

Julio Enciso não se lesionou gravemente em Paraguai x Austrália (Foto: Reprodução/X/@CONMEBOL)
Julio Enciso não se lesionou gravemente em Paraguai x Austrália (Foto: Reprodução/X/@CONMEBOL)

Reencontro e investimento recorde

A chegada de Enciso ao Portman Road marca o retorno do atleta ao clube onde ele atuou por empréstimo durante a segunda metade da temporada 2024/25, vindo do Brighton. Naquela ocasião, apesar do rebaixamento da equipe, o paraguio deixou boa impressão ao marcar gols contra adversários do peso, como Chelsea e Everton. Agora, ele se torna a 12ª contratação do Ipswich nesta janela de transferências. O clube chegou ao gasto total de quase 150 milhões de libras antes da estreia na Premier League, contra o Sunderland.

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A chegada de Enciso também promoverá o reencontro do atacante com o técnico Gary O'Neil, com quem trabalhou no Strasbourg na última temporada. Sob o comando do treinador em solo francês, o paraguaio teve um bom desempenho, marcou 12 gols e deu nove assistências em 42 partidas, ajudando o time a chegar às semifinais da Copa da França e da Conference League.

A decisão de retornar ao clube inglês é surpreendente, já que Enciso foi um dos destaques do Paraguai na Copa, foi o grande protagonista da partida contra a Alemanha na 2ª fase, quando o time sul-americano eliminou a seleção tetra campeã mundial, e estava na mira de clubes maiores.

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Enciso atraiu interesse do Palmeiras em 2025

Para os torcedores brasileiros, o nome de Julio Enciso não é desconhecido. O atacante foi alvo de uma negociação frustrada com o Palmeiras no ano passado. Em meados de 2025, o Palmeiras demonstrou forte interesse em contratar o jogador, que ainda buscava mais espaço no elenco do Brighton. Na época, o atacante chegou a sinalizar positivamente para uma transferência ao futebol sul-americano, motivado pelo projeto esportivo do Verdão.

Entretanto, as conversas não avançaram devido à falta de consenso sobre os valores financeiros exigidos pelo clube inglês. Com a valorização por conta das atuações recentes na Europa e o protagonismo na Copa do Mundo, o atacante passou a atrair interesse de clubes gigantes do continente europeu.

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Ex-alvo do Palmeiras, atacante foi destaque na Copa do Mundo

O novo reforço do Ipswich Town chega com o status de herói nacional após fazer história no torneio mundial de 2026. Enciso superou uma grave lesão no quadríceps sofrida em um amistoso contra a Nicarágua pouco antes da competição para se tornar o primeiro jogador do Paraguai a marcar um gol em uma fase de mata-mata de Copa do Mundo. O feito ocorreu na vitória histórica sobre a Alemanha, em partida disputada em Boston.

Revelado pelo Libertad, onde estreou profissionalmente com apenas 15 anos, o jovem já acumula 37 convocações pela seleção principal. "Estou muito feliz por estar de volta ao Ipswich Town. Adorei meu tempo aqui e estou ansioso para jogar novamente diante dos nossos torcedores", afirmou o atleta em sua apresentação. Para o técnico Gary O'Neil, o paraguaio é um reforço estratégico: "Ele é um jovem capaz de criar algo do nada e mostrou isso ao longo de sua trajetória, inclusive na Copa do Mundo".

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