Raul Costa Jr.: a paixão ignorada nos palanques durante as eleições Futebol é ignorado pelos candidatos nas propostas de governo durante as eleições

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Neste final de semana começou a campanha eleitoral. Durante um mês e meio, os 220 milhões de brasileiros serão bombardeados com as mais diversas propostas para educação, saúde, economia, segurança. Já apareceram propostas das mais diversas em todos setores da vida dos brasileiros. Estranhamente, no meio de tanta discussão , o assunto que é o debate do dia a dia de milhões de brasileiros, nos ônibus, nos trens, nos aplicativos, está de fora dos palanques: o futebol, grande paixão nacional. Campeonato brasileiro rolando, Copa do Brasil na fase decisiva, Libertadores nos melhores jogos, Sul-americana no mata-mata, ano de Copa do Mundo e estádios cheios, emissoras de TV, serviços de streaming, todos com programação completa. Mesmo assim, futebol praticamente não existe na eleição.

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As manchetes em todos veículos de comunicação? Futebol. Mas, até agora, nada de concreto, nada de profundo que trate realmente do futebol brasileiro, que não consegue sair do atoleiro que se meteu há pelo menos 15 anos. Formamos atletas, formamos gênios do futebol, mas eles não sobrevivem nos campos do Brasil. Muito cedo, se mudam para o exterior em busca do "eldorado" bilionário das ligas europeias. Nossos clubes não têm políticas de preservação dos atletas para além dos 18 ou 19 anos de idade. Isso diminui muito a formação de ídolos. Na seleção brasileira, boa parte dos atletas é desconhecida da população, pois saíram muito cedo para clubes europeus. Qual a proposta do candidato Flávio Bolsonaro? De Lula? Renan Santos? Ronaldo Caiado? Romeu Zema?

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Direitos de transmissão, finanças e a sustentabilidade no futebol

Bancada da "CazéTV" com Bárbara Coelho, Ronaldo Fenômeno, Casimiro Miguel e Romário, durante a Copa do Mundo de 2026 - (Foto: Reprodução)<br>

Vamos pegar um tópico: direitos de transmissão. O que cada candidato pensa sobre o atual modelo? Tem proposta? O estado deve se meter no assunto ou o mercado deve regular? Este é um assunto que definirá o futuro do clubes, hoje dependentes em grande escala dos direitos de transmissão. Não encontrei grandes preocupações dos programas de governo com o tema. Pesquisei e vi um tratamento muito básico por parte de todos candidatos. Nada que fugisse a superficialidade. Muito do que foi escrito beira a obviedade e não diz muito do que será feito, se será feito. Mesmo que o assunto, na visão do candidato, tenha que ser resolvido entre os clubes, isto deve ser deixado claro. Vale a pena estruturar algo? O mercado resolverá?

E as finanças do clubes? Haverá algum programa de salvamento via cofres públicos ou via mercado? Sempre é importante lembrar que o futebol brasileiro é mais do que os clubes da série A ou B. Temos as séries C e D, temos os clubes locais (nos quais milhares de atletas atuam parte do ano e não têm como sobreviver nos demais meses). Temos as escolas, universidades, bases da formação de atletas. Isso não merece um debate mais amplo? Não é o momento de ter esse debate?

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O impacto das SAFs e regulamentação das bets

E a lei da SAF? E o papel das bets? Hoje elas representam substancial parte do funcionamento do futebol brasileiro. O papel mudará? A tributação aumentará? Haverá algum papel destas empresas na vida dos clubes através dos impostos cobrados? E os controles para evitar fraudes?

Enfim, o engraçado no Brasil é que somos apaixonados por futebol, as torcidas brigam por esta ou aquela bandeira. Mas, no momento que mais importa, no momento em que podemos ajudar a definir como queremos que nossos clubes e atletas, nosso esporte nacional, sejam tratados, ninguém se preocupa em aprofundar. Mesmo os veículos de comunicação que poderiam ajudar a instruir melhor os milhões de fãs do esporte, pouco tocam no assunto. Já fica aqui a sugestão para o LANCE!: criar um espaço de acompanhamento do candidatos e suas proposta para o futebol brasileiro, um espaço que realmente traga propostas bem mais profundas do que aquelas que constam dos programas de governo. Isto ajudará o fã do futebol a qualificar o voto. Talvez comecemos a criar uma massa crítica que melhore um esporte tão emocionante e envolvente para todos nós brasileiros.